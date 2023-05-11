Кандидат в президенты Турции обвинил Россию в заговоре

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — написал Кылычдароглу на турецком и русском.