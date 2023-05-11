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Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговоре

Лидер турецкой оппозиции в своём Twitter призвал Москву «убрать руки от турецкого государства».

Кандидат в президенты Турции обвинил Россию в заговоре
© ТАСС

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — написал Кылычдароглу на турецком и русском.

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Заявление было выпущено после того, как действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган показал видео, на котором его соперника поддерживает лидер курдских боевиков. Впоследствии европейские журналисты определили, что запись смонтирована из двух роликов с разным фоном и содержанием, отмечает РБК.

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