Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах

"Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента [Реджепа] Тайипа Эрдогана с переизбранием на президентский пост, выразив надежду, что итоги состоявшихся выборов пойдут во благо турецкому народу. Оба лидера договорились о дальнейшем развитии отношений между РФ и Турцией и в региональных вопросах", - говорится в собщении.