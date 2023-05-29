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Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин поздравил в понедельник по телефону турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок и обсудил с ним двусторонние и региональные вопросы. Об этом сообщила администрация турецкого президента по итогам состоявшегося разговора.

Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах
© РИА Новости

"Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента [Реджепа] Тайипа Эрдогана с переизбранием на президентский пост, выразив надежду, что итоги состоявшихся выборов пойдут во благо турецкому народу. Оба лидера договорились о дальнейшем развитии отношений между РФ и Турцией и в региональных вопросах", - говорится в собщении.

В Кремле подтвердили беседу Путина и Эрдогана.

"Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе", - говорится в сообщении.

В ходе беседы президенты РФ и Турции также отметили, что "поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях".

"Поблагодарив за поздравления, президент Турецкой Республики, в свою очередь, подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Эрдоган был переизбран на новый срок во втором туре президентских выборов в Турции, которые прошли 28 мая.

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