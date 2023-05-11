Посол США в Грузии Келли Дегнан подвергла резкой критике решение России отменить визы для граждан Грузии и возобновить прямое авиасообщение, а также напомнила об исторической «ответственности» Москвы за сложные для Тбилиси вехи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Думаю, уже многие грузины встревожены тем, что в их стране с прошлого года находятся сотни тысяч граждан России», – сказала она журналистам 10 мая, сообщает Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».

Посол отметила, что российский туристический сектор прогнозирует после восстановления рейсов прибытие в Грузию миллиона россиян.

По словам Келли Дегнан, решение «кровавого режима» России по визам и рейсам «выглядит странно» на фоне нынешних российских действий на Украине и «того, что Россия сделала против Грузии 15 лет назад» во время войны 2008 года.

«Возникает вопрос, почему (президент России Владимир) Путин делает для Грузии это сейчас. Никто не верит, что это ради комфорта грузинских путешественников», – сказала она.

Посол предположила, что Россия в дальнейшем может использовать для «вмешательства» пребывание своих граждан в Грузии. В этой связи она сказала, что было бы лучше, если бы Россия вывела своих военных из Абхазии и Южной Осетии, где те размещены после войны-2008.

Посол также предложила России отозвать решение о признании независимости этих двух бывших грузинских автономий.

«Напомню, что Россия вторглась в Грузию в 2008-м. В 1989 году (в Тбилиси Советская армия разогнала митинг, погибло 16 человек) Россия попыталась разрушить независимость Грузии, в 1978 году выступила против грузинского языка (в Тбилиси тогда прошли студенческие волнения, и грузинский язык был признан конституционным)», – напомнила посол.



«Веками Россия оскорбляла грузинскую церковь», – также заявила Дегнан.

Владимир Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан Грузии. Для въезда на территорию РФ с 15 мая будет достаточно лишь паспорта. Они смогут находиться в России 90 дней. Визовый режим между странами действовал с 2000 года. С 2012-го Грузия в одностороннем порядке его отменила.

Кроме того, в Кремле сегодня сняли запрет для российских авиакомпаний на полеты в эту страну. Ограничения действовали с июня 2019 года, что значительно осложняло поездки по популярному у наших туристов направлению. «Отличная новость. Ждем прямых рейсов», – с энтузиазмом восприняли новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Только ночью вернулась из Грузии – там все прекрасно. Наконец и длинная дорога не будет мешать».

Шансы на то, что авиакомпании выйдут на маршрут в ближайшее время, увеличились после заявления МИД России, последовавшего за решением Кремля. Министерство отменило рекомендацию воздерживаться от поездок в Грузию. «Решения Москвы идут в русле подхода об облегчении контактов между жителями двух стран», – пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее TourDom.ru писал, что даже в условиях отсутствия прямого авиасообщения россияне принесли треть доходов Грузии от туризма в первом квартале 2023 года. Правда, периодически наши туристы сообщали, что сталкивались там с провокациями и не самым гостеприимным отношением у некоторых местных жителей.

В случае возобновления прямых авиарейсов между Россией и Грузией США могут ввести санкции против грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем. Об этом сообщает EA Daily со ссылкой на Госдеп.

Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили, что на данный момент в ряде западных государств, в том числе Соединенных Штатах, действует запрет на заход российских самолетов в их воздушное пространство.

«Если прямые рейсы между РФ и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем», — отметили в Госдепе.

В связи с этим в американском ведомстве уверены, что сейчас «не время углублять отношения с Россией». В Госдепе заявили, что для Грузии «предпочтительнее, если Москва выведет свои войска с 20% оккупированной РФ территории страны, чем восстановление прямого авиасообщения или отмена визового режима». Ранее президент РФ Владимир Путин издал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. В Тбилиси это расценили как провокацию и заявили о планах созвать Совбез страны с целью обсуждения данного решения. При этом власти Грузии решили не вводить санкции против России.

Евросоюз не разрешает своим авиакомпаниям полеты в Россию и призывает Грузию, которая претендует на вступление в ЕС, поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолеты на свою территорию. Об этом заявил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя решение РФ возобновить авиасообщение с Грузией.

eeas.europa.eu

"Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию и над ее территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям. Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов", - сказал Стано.

Власти Грузии выдадут разрешения на прямые рейсы российским авиаперевозчикам, которые не находятся под санкциями со стороны Европы и США, рассказала замминистра Минэкономразвития республики Мариам Квривишвили. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, отменил визовый режим с Грузией, разрешил российским компаниям прямые перелеты в республику.

Квривишвили подчеркнула, что все кампании, против которых не введены рестрикции, получат разрешение на полеты.

По ее словам, представители авиакомпаний пока не обращались к властям страны с просьбой предоставить разрешение.

Замминистра отметила, что в настоящее время крупные российские перевозчики осуществляют рейсы в Азербайджан и Армению.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил ранее, что Брюссель не предоставил Грузии статус кандидата в члены Европейского союза потому, что власти республики отказались вводить санкции против России.

Отмена визового режима для граждан Грузии прежде всего является решением гуманитарного характера. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там разная была реакция вчера из Тбилиси - была негативная, была сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера", - сказал он, комментируя решение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима с Грузией.



"В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали и обращения граждан обеих стран и предпринимателей обеих стран, и общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, которые просили принять эти решения. Вот именно исходя из гуманитарных соображений это было", - добавил Песков.

Решение России отменить визовый режим для граждан Грузии, восстановить прямое авиасообщение обострило противостояние между различными политическими силами в самой Грузии.

Представители правительства приветствовали снятие ограничений на перемещение между двумя странами. Глава МИД Илья Дарчиашвили напомнил, что "более миллиона граждан Грузии проживают в Российской Федерации", но они не теряют связи со своими родственниками, оставшимися на родине. По его словам, отмена виз облегчит им "бытовую жизнь".

Аналогичным образом высказалась заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. Она отметила, что решение о снятии запрета на рейсы российских авиакомпаний "значительно поспособствует" их поездкам в Грузию, облегчит их связи с членами семьи.

Практически те же самые слова прозвучали из уст председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. Он обратил внимание, что в настоящее время путешествовать приходится через третьи страны, что "увеличивает расходы, создает дискомфорт". Политик подчеркнул, что введение визового режима в 2019 году и его отмена сейчас - это решения Москвы, и у Тбилиси "не может быть никакой позиции по этому поводу".

"Мы проводим прагматичную политику, и выражением этой политики является то решение, которое было принято в пользу наших граждан", - отметил Кобахидзе.

"Введение и снятие данных санкций является решением России, в связи с этим у нас не могло быть никаких влияний", - заявил со своей стороны спикер парламента Шалва Папуашвили.

Однако нашлись и недовольные. В Тбилиси прошел немногочисленный митинг противников нововведений - представителей оппозиции. Но примечательно другое. Против безвиза с Россией выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Отмену виз она даже назвала провокацией.

"Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы", пока не завершится украинский конфликт, заявила она.

Впрочем, такие выступления с ее стороны понятны, если принять во внимание ее прошлое. Зурабишвили родилась во Франции и долгое время работала в МИД Пятой республики, она даже была послом Франции в Грузии, которую сейчас возглавляет. И нет ничего удивительного в том, что она поддерживает принятую на Западе линию в отношении России.

Более того, Зурабишвили призвала правительство созвать заседание Совета национальной безопасности для обсуждения вопроса введения трехмесячного визового режима для граждан РФ, лицензирование их трудовой деятельности.

Впрочем, такую инициативу уже раскритиковал глава МИД. Как заявил Дарчиашвили, он считает ненужным созыв Совбеза республики. По его словам, для этого нет никаких оснований.

Что касается возобновления прямых рейсов, то этот момент все еще остается под вопросом. Хотя Грузия и не вводила против России санкции, как в этом Тбилиси ни убеждал Запад, по словам Квривишвили, разрешение может быть дано только тем перевозчикам, что не попали под западные рестрикции.

"Все авиакомпании, которые не будут находиться под санкциями, смогут осуществлять прямые рейсы", - прямо указала замминистра экономики.

Примечательно, что США уже пригрозили Грузии санкциями, если будет возобновлено авиасообщение с Россией, под ограничения могут попасть компании, которые станут обслуживать российские самолеты.

"Если прямые рейсы между РФ и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем", - заявили в Госдепе.

Как заявил "Sputnik Грузия" политолог Петре Мамрадзе, абсолютное большинство граждан Грузии рады решениям Москвы.

"Мы все хорошо знаем, в каком положении были грузины, как страдали семьи, которым приходилось летать через третьи страны. Это было мучение", - отметил он.

Эксперт Демур Гиорхелидзе призвал не переоценивать отмену визового режима и восстановление прямого авиасообщения. Он подчеркнул, что эти решения облегчат жизнь путешественникам, но не скажутся на отношениях между Москвой и Тбилиси.