Грузия разрешит прямые рейсы в страну не попавших под санкции перевозчиков
Власти Грузии выдадут разрешения на прямые рейсы российским авиаперевозчикам, которые не находятся под санкциями со стороны Европы и США, рассказала замминистра Минэкономразвития республики Мариам Квривишвили. Об этом пишет РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, отменил визовый режим с Грузией, разрешил российским компаниям прямые перелеты в республику.
Квривишвили подчеркнула, что все кампании, против которых не введены рестрикции, получат разрешение на полеты.
По ее словам, представители авиакомпаний пока не обращались к властям страны с просьбой предоставить разрешение.
Замминистра отметила, что в настоящее время крупные российские перевозчики осуществляют рейсы в Азербайджан и Армению.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил ранее, что Брюссель не предоставил Грузии статус кандидата в члены Европейского союза потому, что власти республики отказались вводить санкции против России.