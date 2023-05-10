Грузия разрешит прямые рейсы в страну не попавших под санкции перевозчиков

Власти Грузии выдадут разрешения на прямые рейсы российским авиаперевозчикам, которые не находятся под санкциями со стороны Европы и США, рассказала замминистра Минэкономразвития республики Мариам Квривишвили. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, отменил визовый режим с Грузией, разрешил российским компаниям прямые перелеты в республику.

Квривишвили подчеркнула, что все кампании, против которых не введены рестрикции, получат разрешение на полеты.

По ее словам, представители авиакомпаний пока не обращались к властям страны с просьбой предоставить разрешение.

Замминистра отметила, что в настоящее время крупные российские перевозчики осуществляют рейсы в Азербайджан и Армению.