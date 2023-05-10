$76.69-0.1384.15-0.76

Грузия разрешит прямые рейсы в страну не попавших под санкции перевозчиков

Власти Грузии выдадут разрешения на прямые рейсы российским авиаперевозчикам, которые не находятся под санкциями со стороны Европы и США, рассказала замминистра Минэкономразвития республики Мариам Квривишвили. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, отменил визовый режим с Грузией, разрешил российским компаниям прямые перелеты в республику.

Квривишвили подчеркнула, что все кампании, против которых не введены рестрикции, получат разрешение на полеты.

По ее словам, представители авиакомпаний пока не обращались к властям страны с просьбой предоставить разрешение.

Замминистра отметила, что в настоящее время крупные российские перевозчики осуществляют рейсы в Азербайджан и Армению.

Грузия не станет вводить санкции против России

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил ранее, что Брюссель не предоставил Грузии статус кандидата в члены Европейского союза потому, что власти республики отказались вводить санкции против России.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий