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Песков: отмена визового режима с Грузией прежде всего решение гуманитарного характера

Отмена визового режима для граждан Грузии прежде всего является решением гуманитарного характера. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал отмену визового режима с Грузией
© РИА Новости

"Там разная была реакция вчера из Тбилиси - была негативная, была сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера", - сказал он, комментируя решение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима с Грузией.

"В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали и обращения граждан обеих стран и предпринимателей обеих стран, и общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, которые просили принять эти решения. Вот именно исходя из гуманитарных соображений это было", - добавил Песков.

Путин в среду подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала принятые российской стороной решения провокационными, при этом глава МИД страны Илья Дарчиашвили приветствовал возможность безвизовых поездок грузинских граждан в РФ и прямых рейсов.

Стало известно, когда авиакомпании РФ могут начать полеты в Грузию

Визовый режим с Грузией введен по решению российских властей в 2000 году. При этом Грузия отменила визы для россиян с 2012 года. Согласно грузинскому законодательству граждане России могут посещать страну без виз и находиться в республике до одного года. Дипломатические отношения между двумя странами разорваны Тбилиси в 2008 после признания Россией Абхазии и Южной Осетии.

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