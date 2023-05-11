Песков прокомментировал отмену визового режима с Грузией

"Там разная была реакция вчера из Тбилиси - была негативная, была сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера", - сказал он, комментируя решение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима с Грузией.



"В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали и обращения граждан обеих стран и предпринимателей обеих стран, и общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, которые просили принять эти решения. Вот именно исходя из гуманитарных соображений это было", - добавил Песков.