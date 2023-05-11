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ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию

Евросоюз не разрешает своим авиакомпаниям полеты в Россию и призывает Грузию, которая претендует на вступление в ЕС, поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолеты на свою территорию. Об этом заявил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя решение РФ возобновить авиасообщение с Грузией.

ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты
© РИА Новости

"Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию и над ее территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям. Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов", - сказал Стано.

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