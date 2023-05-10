США пригрозили Грузии санкциями в случае прямых авиарейсов в РФ

В случае возобновления прямых авиарейсов между Россией и Грузией США могут ввести санкции против грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем. Об этом сообщает EA Daily со ссылкой на Госдеп .

Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили, что на данный момент в ряде западных государств, в том числе Соединенных Штатах, действует запрет на заход российских самолетов в их воздушное пространство.

«Если прямые рейсы между РФ и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем», — отметили в Госдепе.

В связи с этим в американском ведомстве уверены, что сейчас «не время углублять отношения с Россией». В Госдепе заявили, что для Грузии «предпочтительнее, если Москва выведет свои войска с 20% оккупированной РФ территории страны, чем восстановление прямого авиасообщения или отмена визового режима». Ранее президент РФ Владимир Путин издал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. В Тбилиси это расценили как провокацию и заявили о планах созвать Совбез страны с целью обсуждения данного решения. При этом власти Грузии решили не вводить санкции против России.