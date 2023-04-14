Пока вы не уснули: заявление Силуанова о курсе рубля и рекорд экспорта российской нефти

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Силуанов заявил о стабилизации курса рубля

По итогам прошлого года Минфину удалось удалось сохранить доверие к финансовой системе, стабилизировать ценовую и курсовую динамику. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на совместном расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.

По его словам, сохранена занятость, рабочие места, положительная динамика доходов населения.

Силуанов также подчеркнул, что бюджетная политика будет улучшаться и в среднесрочной перспективе по мере адаптации экономики запланирована постепенная ее нормализация с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета.

Экспорт российской нефти рекордно вырос

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) сообщили, что в марте экспорт российской нефти достиг рекордных значений с апреля 2020 года. Об этом пишет «Лента.ру».

Объем поставок российской нефти за рубеж вырос до 8,1 млн баррелей в день, а нефтепродуктов — до 3,1 млн баррелей в день по сравнению с февралем. Несмотря на то, что экспортная выручка составила $12,7 млрд, она была на 43% ниже, чем в предыдущем году.

Принятое 2 апреля решение ОПЕК+ о сокращении производства может вызвать дефицит и привести к росту цен в этот период финансовой нестабильности. По мнению аналитиков, вполне вероятно, что цены на энергоносители будут расти даже при снижении промышленного производства в основных странах и росте производства из источников вне ОПЕК+.

Xiaomi выразила Украине протест

Компания Xiaomi выразила свою позицию в связи с включением ее в список «международных спонсоров войны» украинскими властями. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении компании отмечается, что каждый человек имеет право на доступ к средствам связи, а также информации, а она сама является глобальной корпорацией, которая строго соблюдает местные законы и правила в более чем 100 странах присутствия во всем мире.

В Xiaomi также отвергли обвинения украинской стороны в спонсировании войны и подчеркнули, что миссия производителя заключается в производстве качественной продукции по приемлемым ценам для обеспечения лучшей жизни людей благодаря технологиям. В корпорации также добавили, что они всем желают мира.

Медведев прокомментировал заявление Орбана о «несуществующей Украине»

Украина исчезнет как государство при прекращении финансирования со стороны западных стран, так как она «никому не нужна». Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина в финансовом плане «несуществующая страна» и военные действия завершатся сразу же, как закончится финансирование со стороны США и Европы.

«Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна», — констатировал зампред Совета безопасности России.

В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения Прямой линии с Путиным

Прямая линия президента России Владимира Путина в этом году должна состояться, точных сроков ее проведения пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Пресс-секретарь пообещал, что представителей СМИ будут держать в курсе ситуации.

«Ожидаем, что состоится. Сроков пока точных нет, будем ориентировать», — отметил Песков.

США начали выдавать визы делегации РФ на заседание СБ ООН

США приступили к выдаче виз российской делегации, которую возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, для участия в заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН в конце апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве указали на сохранение тупиковой ситуации с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу делегации в Совете Безопасности ООН.

В текущем месяце российская сторона председательствует в СБ ООН. О планах Лаврова посетить штаб-квартиру ООН и принять участие в заседаниях Совета Безопасности 24 и 25 апреля сообщал представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Как сообщает РИА Новости, его подняли по тревоге в полном составе.

Сейчас войска приводят в высшую степень боеготовности. Главная цель — наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника. Руководит проверкой главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов.

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами

Украинским спортсменам официально запретили участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Указ опубликован на сайте Министерства молодежи и спорта страны.

Указ запрещает официальным делегациям национальных сборных Украины принимать участие в международных соревнованиях, на которые допущены спортсмены из России и Белоруссии.

В документе подчеркивается, что это касается как олимпийских, так и неолимпийских видов спорта, а также распространяется на паралимпийцев.

Крупнейший банк ОАЭ начал блокировать инвестиционные счета россиян

Клиенты из нашей страны уже начали получать соответствующие письма.

В них говорится о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по ценным бумагам. Как пишет Forbes, ограничения введены в соответствии с «директивой Евросоюза». Исключений для российских клиентов, имеющих резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

ENBD наряду с европейскими и швейцарскими кредитными организациями пользуется услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, а значит, обязан выполнять их требования.

Российский автогонщик будет выступать под флагом Италии

28-летний бывший гонщик «Формулы-1» россиянин Даниил Квят заявил о намерении выступать на чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) под итальянским флагом и с гоночной лицензией этой страны, передает La Gazzetta dello Sport.

Накануне стало известно, что Квят получил место заводского пилота команды Lamborghini Squadra Corse. В следующем году она будет участвовать в WEC.