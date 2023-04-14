Медведев прокомментировал заявление Орбана о "несуществующей Украине"

Украина исчезнет как государство при прекращении финансирования со стороны западных стран, так как она «никому не нужна». Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина в финансовом плане «несуществующая страна» и военные действия завершатся сразу же, как закончится финансирование со стороны США и Европы.

«Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна», — констатировал зампред Совета безопасности России.

Напомним, что в начале февраля США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. При этом опрос исследовательского центра Pew Research Center показал, что около четверти американцев считают помощь США Украине чрезмерной. Этот показатель увеличился на шесть процентных пунктов с сентября и на 19 процентных пунктов с марта.