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Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Как сообщает РИА Новости, его подняли по тревоге в полном составе.

Сейчас войска приводят в высшую степень боеготовности. Главная цель — наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника. Руководит проверкой главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов.

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ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку войск к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.

Ожидается, что флот проведет ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника. Кроме того, будет задействована дальняя авиация.

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