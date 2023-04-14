Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Как сообщает РИА Новости, его подняли по тревоге в полном составе.

Сейчас войска приводят в высшую степень боеготовности. Главная цель — наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника. Руководит проверкой главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов.

ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку войск к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.