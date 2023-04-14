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19 минут назад

США начали выдавать визы делегации РФ на заседание СБ ООН

Лера Букина

США приступили к выдаче виз российской делегации, которую возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, для участия в заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН в конце апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

США начали выдавать визы делегации РФ на заседание СБ ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве указали на сохранение тупиковой ситуации с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу делегации в Совете Безопасности ООН.

В текущем месяце российская сторона председательствует в СБ ООН. О планах Лаврова посетить штаб-квартиру ООН и принять участие в заседаниях Совета Безопасности 24 и 25 апреля сообщал представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Россия стала председателем Совбеза ООН

Ранее директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Климов сообщил о выдаче гражданам США в начале 2023 года около тысячи виз, в основном туристических и частных.

Он подчеркнул, что в ведомстве наблюдают крайне низкий спрос на деловые визы, которых за первые месяцы 2023 года выдали лишь несколько десятков.

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