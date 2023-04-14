$81.68-0.4290.00+0.24

В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения Прямой линии с Путиным

60

Прямая линия президента России Владимира Путина в этом году должна состояться, точных сроков ее проведения пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения Прямой линии с Путиным
© РИА Новости

Пресс-секретарь пообещал, что представителей СМИ будут держать в курсе ситуации. «Ожидаем, что состоится. Сроков пока точных нет, будем ориентировать», — отметил Песков.

Кроме того, у представителя Кремля спросили, связан ли перенос выставок, которые должны были пройти в начале июня в Гостином дворе в Москве, с проведением Прямой линии с Путиным. В ответ Песков рекомендовал пообщаться по этой теме с владельцами площадки.

В Кремле ответили насчет постановочности «Прямой линии» с Путиным

Последняя прямая линия с Путиным, в ходе которой глава государства отвечал на вопросы россиян, прошла 30 июня 2021 года. Она длилась 3 часа 42 минуты, за которые лидер страны ответил на 70 обращений. Впервые этот формат был опробован в конце 2001 года.

В феврале Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. В обращении президент перечислил ряд задач, стоящих перед государством.

60
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий