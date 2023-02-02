В Молдавии отреагировали на заявление Лаврова про «вторую Украину»

Глава пресс-службы МИД Молдавии Даниел Водэ заявил журналистам, что слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Молдавия может превратиться во «вторую Украину», не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, не соответствующие действительности и являющиеся частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии», — сказал Водэ, отметив, что его страна «четко» выбрала свое будущее, которое является частью «свободного мира».

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По его словам, Молдавия выбрала путь интеграции с Евросоюзом и это решение поддерживается населением страны.

На роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию, президент которой готова практически на все. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Отвечая на вопрос, какая из стран, находящихся вблизи России, может пойти по пути Украины, Лавров отметил, что «сейчас на эту роль приглядывают Молдову». По его мнению, это происходит прежде всего потому, что во главе этой страны «далеко не свободно-демократическими» методами удалось поставить президента Майю Санду, которая сама рвется в НАТО.

«Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все», — подчеркнул глава МИД РФ.

При этом Запад и Кишинев отказываются от возобновления работы в формате «5+1» с участием Кишинева, Тирасполя, России, США, ОБСЕ и ООН, что «говорит о много», заявил Лавров. Он был выгоден, пока в Кишиневе были власти, заинтересованные в сохранении территориальной целостности и в договоренности с Приднестровьем, пояснил он.

По словам главы МИД РФ, переговорные форматы не нужны, когда руководство государства готово решить приднестровскую проблему только силой.

«Это одна из стран, которые Запад хочет превратить в очередную анти-Россию», — заключил Лавров.

Бывший глава Молдавии Игорь Додон считает, что нынешняя лидер республики Майя Санду реализует в стране киевский сценарий. Чуть раньше глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что на роль «следующей Украины» Запад «приглядывает» именно Кишинев.

По словам Додона, декларации Санду, ее намерение интегрировать Молдавию в НАТО «не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан». Президент действительно строго следует по тому же сценарию, что был реализован на Украине.

В беседе с РИА Новости Додон уточнил, что речь идет о ликвидации оппозиции и русскоязычных телеканалов, а также вооружении государства.

«Молдаване хотят мира, сохранения государственности и нейтралитета, дружбы и стратегического партнерства с Россией», — пояснил экс-президент.

По результатам последних опросов, более 60% населения страны выступают за близкие отношения с РФ.

Ранее Санду в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ей от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявила о готовности временно передать «незалежной» в пользование часть территорий страны на несколько лет.

«Следующей Украиной» для Запада может стать Молдавия, сказал в четверг, 2 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что президент страны Майя Санду «сама рвется» в НАТО и готова «вообще практически на все».

Бывший лидер Молдавии Игорь Додон согласился с главой российского МИД. Он подчеркнул, что декларации Санду, ее намерение интегрировать Молдавию в Альянс «не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан».

Политолог, экс-председатель Совета министров Луганской Народной Республики Марат Баширов в интервью «Свободной прессе» пояснил, что удивляться развитию событий в Молдавии «по принципу Украины» не нужно. Санду представляет проевропейские силы в стране и действует в соответствии с установленной политикой коллективного Запада.

«Нас это, безусловно, волнует. В Приднестровье есть наши энергетические активы, в частности Интер РАО, там наши войсковые подразделения. В Молдавии немало русскоязычного населения. Поэтому, естественно, там есть наши интересы. Похоже это на «киевский сценарий», да», — уточнил Баширов.

Политолог добавил, что многое будет зависеть от событий на Украине. Поскольку надежды на то, что ВС РФ в конечном итоге освободят Одессу, есть. А там до Приднестровья рукой подать. Расклад сил в такой ситуации уже будет иной.

«Пока речь может идти только о мягкой силе, если говорить о шагах по пресечению развития подобного сценария в Молдавии. Ни о каком военном вмешательстве пока, наверное, никто не думает, но и не исключает», — заключил Баширов.

Также в четверг, 2 февраля, в США объявили о передаче 135 миллионов долларов для «поддержки экономического восстановления» Молдавии и Украины.

Ранее глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ в интервью одному из молдавских телеканалов заявил, что Россия якобы планирует вторжение в республику в начале 2023 года.

Вектор развития во внешней политике, который выбрала президент Молдавии Майя Санду (на фото) вместе с правящей партией Действия и солидарности, в ближайшие годы не приведет страну ни к чему хорошему, а нынешний режим напоминает «обезьяну с гранатой». С таким мнением в эфире НСН выступил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и западные страны видят в роли «следующей Украины» Молдавию, а ее президент Майя Санду готова практически на все.

«Они (руководство Молдавии, прим. ред) абсолютно глупые ребята. Не понимают, что значит политика, не понимают, что значит «нейтральный статус» Молдавии, который закреплен в Конституции. Майя Санду кричит о НАТО, хотя с точки зрения закона непонятно, как она туда собирается вступать. Нынешний режим – это обезьяна с гранатой. Они не понимают, что они делают. Такое впечатление, что все происходит в каком-то пьяном угаре, у них нет плана на завтрашний день», - сказал Тулянцев.

Политолог напомнил, что на сегодняшний день в Молдавии при низком уровне жизни самые высокие цены на энергоресурсы, и вместо решения внутренних проблем руководство страны решило идти по радикальному пути.

«Молдавия – самая бедная страна в Европе с самыми высокими ценами на энергоресурсы. Это ужас. Поэтому, когда страну доводят практически до банкротства, с ней можно делать все, что угодно. Инфляция перевалила за 30% - это беспрецедентный случай не только в моей стране, а вообще, собственно говоря, в Европе. Народ мигрирует, народ беднеет. Зарплаты не растут, поэтому у руководства ничего не остается, кроме как радикализировать повестку, давать больше полномочий спецслужбам, закручивать гайки, своим политическим оппонентам пытаться закрыть рот возбуждением уголовных дел. Все в этом смысле идет по украинскому сценарию», - отметил Тулянцев.

Политолог также отметил, что он не понимает решения властей развивать армию, когда в этом нет никакой необходимости.

«Армия – слабая, они зачем-то решили ее вооружать. У руководства просто нет мозгов, они не понимают, что делают, а те, кто ими играют – просто ведут их к политическому краху. Возможно, эту власть хотят политически уничтожить, чтобы на ее место пришли более радикально настроенные. В этом случае я провожу параллель с Порошенко, потому что именно при Порошенко на Украине с точки зрения радикализации ситуация достигла своего апогея», - заключил эксперт.

Президент Молдавии Майя Санду может принять решение об объединении с Румынией, если такой сигнал поступит от американской стороны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Если поступит сигнал из центра принятия решений, который мы прекрасно знаем, - от американцев, она может заявить об объединении с Румынией, переступить через государственные интересы Молдавии, которые диктуют необходимость все-таки воссоединения с Приднестровьем", - сказал эксперт, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Санду к такому объединению.

Жарихин назвал неслучайным такую обеспокоенность главы российского дипведомства. "Субъектность стран Восточной Европы сегодня стремится к нулю, - указал аналитик. - Все решения принимаются из-за океана".

Комментируя слова Лаврова о том, что Молдавию готовят на роль "новой Украины", Жарихин указал, что тогда "возможен вооруженный конфликт с Приднестровьем", "создание новой горячей точки".

При этом Санду, по словам эксперта, в собственном лице уже объединила Молдавию и Румынию, так как одновременно является гражданкой этих двух стран.

"Поэтому такое стремление у нее есть, безусловно", - добавил он.

Вопрос Гагаузии и Приднестровья

Жарихин выразил мнение, что пока у молдавского лидера есть сдерживающие факторы для принятия подобного решения. "Она прекрасно понимает, что объединение может произойти, но, безусловно, без Приднестровья, - продолжил он. - А также поднимет серьезные проблемы и с Гагаузией".

"Приднестровье, конечно, тоже большая потеря в целом для молдавского государства, но все-таки оно находится на краю, а гагаузы находятся посередине Молдавии, поэтому эти проблемы, я думаю, ее в определенной степени сдерживают", - пояснил эксперт.

Для России, по оценкам политолога, является принципиально важным сформировать прямой контакт с Приднестровьем, которое находится в очень непростом, тяжелом положении.

Жарихин также признал, что опасность нового конфликта существует. Но многое, по его словам, зависит от готовности американцев к созданию еще одой горячей точки в Европе и от развития ситуации на Украине.

Парламент Молдавии утвердил наказания за сепаратизм, заговор против государства, а также незаконную информационную деятельность. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс Молдавии утверждены на заседании в четверг.

"В уголовный кодекс внесены поправки, призванные бороться с рисками и угрозами подрывной деятельности иностранных спецслужб в отношении Республики Молдова. <…> Проект закона одобрен во втором чтении голосами 60 депутатов", - проинформировала пресс-служба законодательного органа.

В частности, за призывы к сепаратизму и распространение материалов, которые подстрекают к таким действиям, предусмотрено лишение свободы или штраф. Ряд статей касаются заговора против государства, несанкционированного сбора информации, создания незаконной информационной структуры, контактов с другими государствами или иностранными организациями в целях шпионажа.