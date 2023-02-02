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14 часов назад

Парламент Молдавии утвердил наказания за сепаратизм и заговор против государства

ТАСС

КИШИНЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Парламент Молдавии утвердил наказания за сепаратизм, заговор против государства, а также незаконную информационную деятельность. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс Молдавии утверждены на заседании в четверг.

"В уголовный кодекс внесены поправки, призванные бороться с рисками и угрозами подрывной деятельности иностранных спецслужб в отношении Республики Молдова. <…> Проект закона одобрен во втором чтении голосами 60 депутатов", - проинформировала пресс-служба законодательного органа.

В частности, за призывы к сепаратизму и распространение материалов, которые подстрекают к таким действиям, предусмотрено лишение свободы или штраф. Ряд статей касаются заговора против государства, несанкционированного сбора информации, создания незаконной информационной структуры, контактов с другими государствами или иностранными организациями в целях шпионажа.

Ранее обеспокоенность в связи с наказанием за сепаратизм выразили власти непризнанного Приднестровья, которые предупредили о принятии ответных мер. Как сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Приднестровья Виталий Игнатьев, в 2014 году похожий законопроект уже выносили на рассмотрение молдавского парламента, тогда его поддержали в первом чтении, однако окончательно документ принят не был.

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