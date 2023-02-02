Парламент Молдавии утвердил наказания за сепаратизм и заговор против государства

КИШИНЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Парламент Молдавии утвердил наказания за сепаратизм, заговор против государства, а также незаконную информационную деятельность. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс Молдавии утверждены на заседании в четверг.

"В уголовный кодекс внесены поправки, призванные бороться с рисками и угрозами подрывной деятельности иностранных спецслужб в отношении Республики Молдова. <…> Проект закона одобрен во втором чтении голосами 60 депутатов", - проинформировала пресс-служба законодательного органа.

В частности, за призывы к сепаратизму и распространение материалов, которые подстрекают к таким действиям, предусмотрено лишение свободы или штраф. Ряд статей касаются заговора против государства, несанкционированного сбора информации, создания незаконной информационной структуры, контактов с другими государствами или иностранными организациями в целях шпионажа.