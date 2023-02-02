В МИД РФ считают, что на роль «следующей Украины» рассматривают Молдавию

На роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию, президент которой готова практически на все. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

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Отвечая на вопрос, какая из стран, находящихся вблизи России, может пойти по пути Украины, Лавров отметил, что «сейчас на эту роль приглядывают Молдову». По его мнению, это происходит прежде всего потому, что во главе этой страны «далеко не свободно-демократическими» методами удалось поставить президента Майю Санду, которая сама рвется в НАТО.

«Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все», — подчеркнул глава МИД РФ.

При этом Запад и Кишинев отказываются от возобновления работы в формате «5+1» с участием Кишинева, Тирасполя, России, США, ОБСЕ и ООН, что «говорит о много», заявил Лавров. Он был выгоден, пока в Кишиневе были власти, заинтересованные в сохранении территориальной целостности и в договоренности с Приднестровьем, пояснил он.