В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
7 часов назад

В МИД РФ считают, что на роль «следующей Украины» рассматривают Молдавию

Парламентская газетаиещё 12

На роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию, президент которой готова практически на все. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

В МИД РФ считают, что на роль «следующей Украины» рассматривают Молдавию
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Отвечая на вопрос, какая из стран, находящихся вблизи России, может пойти по пути Украины, Лавров отметил, что «сейчас на эту роль приглядывают Молдову». По его мнению, это происходит прежде всего потому, что во главе этой страны «далеко не свободно-демократическими» методами удалось поставить президента Майю Санду, которая сама рвется в НАТО.

«Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все», — подчеркнул глава МИД РФ.

При этом Запад и Кишинев отказываются от возобновления работы в формате «5+1» с участием Кишинева, Тирасполя, России, США, ОБСЕ и ООН, что «говорит о много», заявил Лавров. Он был выгоден, пока в Кишиневе были власти, заинтересованные в сохранении территориальной целостности и в договоренности с Приднестровьем, пояснил он.

По словам главы МИД РФ, переговорные форматы не нужны, когда руководство государства готово решить приднестровскую проблему только силой. «Это одна из стран, которые Запад хочет превратить в очередную анти-Россию», — заключил Лавров.

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Парламентской газете», что жители Молдавии прохладно воспринимают идею вступления страны в НАТО. По его мнению, народ Молдавии поддерживает вступление страны в Евросоюз, но опасается «забираться» в Североатлантический альянс.

Конфликты,Владимир Джабаров,Сергей Лавров,МИД России,Комитет Совета Федерации по международным делам,НАТО,ООН,ЕС,ОБСЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители