«Обезьяна с гранатой»: В Молдавии усомнились в адекватности руководства страны

Молдавский политолог Игорь Тулянцев заявил НСН, что власти под руководством президента Санду заигрались в политику и армию вместо того, чтобы бороться с инфляцией и оттоком населения. Вектор развития во внешней политике, который выбрала президент Молдавии Майя Санду (на фото) вместе с правящей партией Действия и солидарности, в ближайшие годы не приведет страну ни к чему хорошему, а нынешний режим напоминает «обезьяну с гранатой». С таким мнением в эфире НСН выступил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и западные страны видят в роли «следующей Украины» Молдавию, а ее президент Майя Санду готова практически на все. «Они (руководство Молдавии, прим. ред) абсолютно глупые ребята. Не понимают, что значит политика, не понимают, что значит «нейтральный статус» Молдавии, который закреплен в Конституции. Майя Санду кричит о НАТО, хотя с точки зрения закона непонятно, как она туда собирается вступать. Нынешний режим – это обезьяна с гранатой. Они не понимают, что они делают. Такое впечатление, что все происходит в каком-то пьяном угаре, у них нет плана на завтрашний день», - сказал Тулянцев. Политолог напомнил, что на сегодняшний день в Молдавии при низком уровне жизни самые высокие цены на энергоресурсы, и вместо решения внутренних проблем руководство страны решило идти по радикальному пути. «Молдавия – самая бедная страна в Европе с самыми высокими ценами на энергоресурсы. Это ужас. Поэтому, когда страну доводят практически до банкротства, с ней можно делать все, что угодно. Инфляция перевалила за 30% - это беспрецедентный случай не только в моей стране, а вообще, собственно говоря, в Европе. Народ мигрирует, народ беднеет. Зарплаты не растут, поэтому у руководства ничего не остается, кроме как радикализировать повестку, давать больше полномочий спецслужбам, закручивать гайки, своим политическим оппонентам пытаться закрыть рот возбуждением уголовных дел. Все в этом смысле идет по украинскому сценарию», - отметил Тулянцев. Политолог также отметил, что он не понимает решения властей развивать армию, когда в этом нет никакой необходимости. «Армия – слабая, они зачем-то решили ее вооружать. У руководства просто нет мозгов, они не понимают, что делают, а те, кто ими играют – просто ведут их к политическому краху. Возможно, эту власть хотят политически уничтожить, чтобы на ее место пришли более радикально настроенные. В этом случае я провожу параллель с Порошенко, потому что именно при Порошенко на Украине с точки зрения радикализации ситуация достигла своего апогея», - заключил эксперт. Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страну ведут по пути Украины, а граждане страны хотят «мира, нейтралитета, дружбы и стратегического партнерства с Россией».