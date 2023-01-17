Член Совета Федерации Андрей Климов считает, что «в Брюсселе точно дурдом», если Еврокомиссия требует от РФ прекращения взимания платы с иностранных компаний за пролеты по маршрутам над Сибирью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Нет, дамы и господа, с Россией воевать по принципу «здесь воюем, а тут пользуемся ее услугами» — это не то, на что вы вправе рассчитывать», — отметил он.

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Климов посоветовал Евросоюзу требовать компенсации «многомиллиардных ежедневных потерь ЕС от их же антироссийских затей» от Вашингтона, которому они давно «передали в пользование» свой суверенитет.

Он также предложил руководству ЕС представить, что их «предшественник по «объединению Европы» — Гитлер — взывал бы Москву после 22 июня 1941 года к свободному пропуску нацистских самолетов в небе Отечества. «Абсурд», — отметил сенатор.

«В Брюсселе, Париже и Берлине сами променяли взаимовыгодное партнерство с Москвой на политический, военный, экономический и социальный геморрой — сами его пусть и лечат. А потерявши Россию как надежного партнера по льготным транссибирским перелетам — плакать нелогично», — заключил он.

Авиационные власти ЕС хотят, чтобы РФ отменила плату за транссибирские перелеты в случае открытия для западных авиакомпаний своего воздушного пространства, закрытого в ответ на соответствующие действия ЕС по запрету полетов в европейском пространстве для российских самолетов. Об этом заявил в понедельник глава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей на конференции по авиасообщению в Дублине, сообщило агентство Reuters.

"Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства (для западных авиаперевозчиков - прим. ТАСС), то одна вещь должна исчезнуть - плата за транссибирские перелеты, - заявил он. - Любое открытие российского воздушного пространства не может быть возвращению к ситуации, как будто ничего не произошло".

Россия закрыла свое воздушное пространство для западных авиакомпаний 28 февраля прошлого года в ответ на соответствующие действия ЕС, США и других стран Запада в рамках антироссийских санкций. Это нанесло и продолжает наносить серьезный экономический ущерб крупным европейским компаниям, потерявшим возможность осуществлять экономичные прямые перелеты в Азию. В настоящее время воздушное пространство для западных компаний остается закрытым, транссибирские полеты не осуществляются.

Евросоюз безуспешно добивался от России отмены оплаты за транссибирские перелеты с 2002 года, несмотря на нанесение существенного ущерба российской экологии при их осуществлении.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ответил на требование Европейской комиссии (ЕК) о бесплатных полетах над Сибирью для иностранных авиакомпаний. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Косачев заявил, что в настоящее время условий для обсуждения этого вопроса нет. Он напомнил, что из-за санкций воздушное пространство Евросоюза закрыто для российских авиакомпаний, а полеты над российской территорией ограничены для европейских перевозчиков. При этом и саму постановку вопроса о бесплатных полетах над Сибирью он назвал неверной.

По словам Косачева, в данном случае речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях». Он отметил, что такие соглашения распространены в международной практике как коммерческие договорные инструменты.

Пульные соглашения и транссибирские роялти

Как пояснил вице-спикер, подобные соглашения заключены между российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют рейсы через транссибирские маршруты. Предполагается, что с иностранных перевозчиков взимают плату за использование авиационной инфраструктуры во время пролета. Взамен они сокращают свой маршрут и экономят значительные средства. Косачев напомнил, что механизм существует еще с 1970-х годов. По его словам, похожие механизмы существуют и в других географически больших странах: Канаде, Бразилии, Китае.

Роялти, которые получает Россия от этих соглашений, направляются на модернизацию инфраструктуры. Сенатор объяснил, что во время полета над территорией РФ используется и амортизируется советское и российское наземное оборудование.

Косачев также обратил внимание на статью 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, согласно которой пролет над территорией государства не может быть платным.

«Никакие положения Конвенции в связи с практикой заключения «пульных соглашений» между авиакомпаниями не нарушаются уже в силу того, что платы за сам пролет они не касаются», — отметил он.

По его словам, ни СССР, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках Чикагской конвенции.

В то же время после вступления в ВТО Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти. Но соглашение между Москвой и Брюсселем так и не вступило в силу, так как ЕС не выполнил обещания допустить российские авиакомпании на внутренние европейские рейсы. Еще одной причиной не отменять роялти стало решение Евросоюза сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для самолетов.

«Это справедливо, ведь иностранные самолеты выбрасывают в наше воздушное пространство СО2, загрязняя атмосферу», — подметил Косачев.

Россия готова сотрудничать с Евросоюзом на взаимовыгодных условиях и будет готова пойти на уступки в случае, если предложение будет отвечать государственным интересам российской стороны, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал «Ленте.ру» озвученное в ЕС требование прекратить взимать плату с иностранных компаний за пролеты над Сибирью.

«По мнению этого джентльмена (руководителя генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея, который озвучил данную идею, — прим. «Ленты.ру»), Россия и другие страны должны платить за пролеты через другие государства, но за пролеты через Россию не должна взиматься никакая плата. То есть все затраты, те же диспетчерские проводки, — все должно осуществляться за счет России. В общем, странный подход: мы видим, что интересы России никого не интересуют», — заявил Чепа.

Однако он допустил, что в этом конкретном случае Россия может пойти навстречу европейским коллегам. Однако, по его мнению, такое возможно только в том случае, если предложение будет выгодно и российской стороне.

«Уступки должны быть взаимовыгодными. Если у нас будет интерес в решении каких-то других вопросов, то, конечно, можно договариваться на любую тему, лишь бы соблюдались другие наши интересы. Только если нам это будет выгодно», — добавил депутат.

Парламентарий также подчеркнул критическую важность сибирского региона для международной авиации. Чепа объяснил, что отказ от пролетов над Сибирью привел к росту цен на авиабилеты.

Редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров прокомментировал предложение главы транспортного директората ЕК Хенрика Хололея об отмене транссибирских роялти в случае восстановления воздушного сообщения со странами ЕС. Об этом пишут «Известия».

Гусаров пояснил, что европейские авиаперевозчики желают летать над воздушным пространством России, так как это позволяет значительно сокращать перелеты в азиатские страны. Это позволяет им экономить миллиарды долларов.

По его мнению, если авиакомпании желают зарабатывать деньги, но не считают необходимым платить за перелеты, за нарушение экологии, им следует по-прежнему выбирать маршруты вне пределов российского воздушного пространства.

«Если они хотят зарабатывать, при этом летать основную часть маршрута над нами, портить нам экологию, но при этом за это не платить — зачем они нам тогда сдались? Летайте вокруг», - отметил эксперт.

Гусаров подчеркнул, что европейцам придется либо снять ограничения с российских авиакомпаний, согласиться на возвращение к прежним условиям полетов (выплатам пролетных денег), либо отказаться от перелетов над Россией.

Россия обоснованно взимает плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью, так как роялти покрывают расходы на инфраструктуру, сказал в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов.

«У нас закрыты пролеты не в связи с началом спецоперации, а в связи с тем, что были введены Еврокомиссией ограничения для российских авиакомпаний, мы отзеркалили эти ограничения. Турецкие авиалинии, тайские компании и сингапурские продолжают использовать воздушное пространство России. Объем роялти зависит от плотности потока. В среднем две третьих всего бюджета «Аэрофлота» - это доходы от роялти. Сумма колоссальная, исчисляется сотнями миллионов долларов», - сказал он.

По словам авиаэксперта, плата необходима для обеспечения работы всей инфраструктуры, которой пользуются иностранные компании. В противном случае, оплачивать европейские полеты будут граждане РФ из своих налогов.