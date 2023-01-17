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16 часов назад

Сенатор Климов назвал абсурдным требование ЕК об отмене платы за полеты над Сибирью

Газета.Ru

Член Совета Федерации Андрей Климов считает, что "в Брюсселе точно дурдом", если Еврокомиссия требует от РФ прекращения взимания платы с иностранных компаний за пролеты по маршрутам над Сибирью. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Нет, дамы и господа, с Россией воевать по принципу здесь воюем, а тут пользуемся ее услугами это не то, на что вы вправе рассчитывать", - отметил он. Климов посоветовал Евросоюзу требовать компенсации "многомиллиардных ежедневных потерь ЕС от их же антироссийских затей" от Вашингтона, которому они давно "передали в пользование" свой суверенитет. Он также предложил руководству ЕС представить, что их "предшественник по "объединению Европы" - Гитлер взывал бы Москву после 22 июня 1941 к свободному пропуску нацистских самолетов в небе Отечества!". "Абсурд", - отметил сенатор. "В Брюсселе, Париже и Берлине сами променяли взаимовыгодное партнерство с Москвой на политический, военный, экономический и социальный геморрой - сами его пусть и лечат. А потерявши Россию как надежного партнёра по льготным транссибирским перелетам - плакать нелогично", - заключил он. Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что условий для обсуждения требования Европейской комиссии (ЕК) сделать полеты для иностранных авиакомпаний над Сибирью бесплатными на данный момент нет. В ЕК призвали Россию не взимать плату с иностранных авиакомпаний за полеты над Сибирью.

Сенатор Климов назвал абсурдным требование ЕК об отмене платы за полеты над Сибирью
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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