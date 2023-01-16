В России оценили предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью

Редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров прокомментировал предложение главы транспортного директората ЕК Хенрика Хололея об отмене транссибирских роялти в случае восстановления воздушного сообщения со странами ЕС. Об этом пишут «Известия».

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Гусаров пояснил, что европейские авиаперевозчики желают летать над воздушным пространством России, так как это позволяет значительно сокращать перелеты в азиатские страны. Это позволяет им экономить миллиарды долларов.

По его мнению, если авиакомпании желают зарабатывать деньги, но не считают необходимым платить за перелеты, за нарушение экологии, им следует по-прежнему выбирать маршруты вне пределов российского воздушного пространства.

«Если они хотят зарабатывать, при этом летать основную часть маршрута над нами, портить нам экологию, но при этом за это не платить — зачем они нам тогда сдались? Летайте вокруг», - отметил эксперт.

Гусаров подчеркнул, что европейцам придется либо снять ограничения с российских авиакомпаний, согласиться на возвращение к прежним условиям полетов (выплатам пролетных денег), либо отказаться от перелетов над Россией.