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10 минут назад

Авиаэксперт прокомментировал предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью

Илья Родин

Редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров прокомментировал предложение главы транспортного директората ЕК Хенрика Хололея об отмене транссибирских роялти в случае восстановления воздушного сообщения со странами ЕС. Об этом пишут «Известия».

В России оценили предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью
Фото: ТАССТАСС

Гусаров пояснил, что европейские авиаперевозчики желают летать над воздушным пространством России, так как это позволяет значительно сокращать перелеты в азиатские страны. Это позволяет им экономить миллиарды долларов.

ЕК потребовала прекращения взимания платы за пролет над Сибирью

По его мнению, если авиакомпании желают зарабатывать деньги, но не считают необходимым платить за перелеты, за нарушение экологии, им следует по-прежнему выбирать маршруты вне пределов российского воздушного пространства.

«Если они хотят зарабатывать, при этом летать основную часть маршрута над нами, портить нам экологию, но при этом за это не платить — зачем они нам тогда сдались? Летайте вокруг», - отметил эксперт.

Гусаров подчеркнул, что европейцам придется либо снять ограничения с российских авиакомпаний, согласиться на возвращение к прежним условиям полетов (выплатам пролетных денег), либо отказаться от перелетов над Россией.

Напомним, что с предложением о бесплатных перелетах Хололей выступил утром в понедельник, 16 января. Он предупредил, что в отношении России прежние правила якобы не будут применяться.

Общество,Роман Гусаров,ЕС,
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