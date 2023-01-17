Косачев ответил на требование ЕК о бесплатных полетах над Сибирью

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ответил на требование Европейской комиссии (ЕК) о бесплатных полетах над Сибирью для иностранных авиакомпаний. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

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Косачев заявил, что в настоящее время условий для обсуждения этого вопроса нет. Он напомнил, что из-за санкций воздушное пространство Евросоюза закрыто для российских авиакомпаний, а полеты над российской территорией ограничены для европейских перевозчиков. При этом и саму постановку вопроса о бесплатных полетах над Сибирью он назвал неверной.

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По словам Косачева, в данном случае речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях». Он отметил, что такие соглашения распространены в международной практике как коммерческие договорные инструменты.

Пульные соглашения и транссибирские роялти

Как пояснил вице-спикер, подобные соглашения заключены между российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют рейсы через транссибирские маршруты. Предполагается, что с иностранных перевозчиков взимают плату за использование авиационной инфраструктуры во время пролета. Взамен они сокращают свой маршрут и экономят значительные средства. Косачев напомнил, что механизм существует еще с 1970-х годов. По его словам, похожие механизмы существуют и в других географически больших странах: Канаде, Бразилии, Китае.

Роялти, которые получает Россия от этих соглашений, направляются на модернизацию инфраструктуры. Сенатор объяснил, что во время полета над территорией РФ используется и амортизируется советское и российское наземное оборудование.

Косачев также обратил внимание на статью 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, согласно которой пролет над территорией государства не может быть платным. «Никакие положения Конвенции в связи с практикой заключения «пульных соглашений» между авиакомпаниями не нарушаются уже в силу того, что платы за сам пролет они не касаются», — отметил он. По его словам, ни СССР, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках Чикагской конвенции.

В то же время после вступления в ВТО Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти. Но соглашение между Москвой и Брюсселем так и не вступило в силу, так как ЕС не выполнил обещания допустить российские авиакомпании на внутренние европейские рейсы. Еще одной причиной не отменять роялти стало решение Евросоюза сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для самолетов. «Это справедливо, ведь иностранные самолеты выбрасывают в наше воздушное пространство СО2, загрязняя атмосферу», — подметил Косачев.

В ЕС потребовали от России сделать пролеты над Сибирью бесплатными

Ранее глава генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил о том, что ЕС требует от России прекратить взимать плату с иностранных компаний по факту пролета по маршрутам над Сибирью. «Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти», — сказал он.