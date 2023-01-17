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16 часов назад

В России ответили на озвученную в ЕС идею о бесплатных полетах над Сибирью

Lenta.ru

Россия готова сотрудничать с Евросоюзом на взаимовыгодных условиях и будет готова пойти на уступки в случае, если предложение будет отвечать государственным интересам российской стороны, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал «Ленте.ру» озвученное в ЕС требование прекратить взимать плату с иностранных компаний за пролеты над Сибирью.

В России ответили на озвученную в ЕС идею о бесплатных полетах над Сибирью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«По мнению этого джентльмена (руководителя генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея, который озвучил данную идею, — прим. «Ленты.ру»), Россия и другие страны должны платить за пролеты через другие государства, но за пролеты через Россию не должна взиматься никакая плата. То есть все затраты, те же диспетчерские проводки, — все должно осуществляться за счет России. В общем, странный подход: мы видим, что интересы России никого не интересуют», — заявил Чепа.

Однако он допустил, что в этом конкретном случае Россия может пойти навстречу европейским коллегам. Однако, по его мнению, такое возможно только в том случае, если предложение будет выгодно и российской стороне.

«Уступки должны быть взаимовыгодными. Если у нас будет интерес в решении каких-то других вопросов, то, конечно, можно договариваться на любую тему, лишь бы соблюдались другие наши интересы. Только если нам это будет выгодно», — добавил депутат.

Парламентарий также подчеркнул критическую важность сибирского региона для международной авиации. Чепа объяснил, что отказ от пролетов над Сибирью привел к росту цен на авиабилеты.

Ранее руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил о том, что ЕС требует от России прекратить взимать плату с иностранных компаний по факту пролета по маршрутам над Сибирью.

«Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти (пролетные выплаты от международных авиакомпаний — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Другое,Новости Сибири,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,Еврокомиссия,ЕС,
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