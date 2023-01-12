«Это абсурд»: Захарова ответила на обвинения Еревана в адрес Москвы

Заявления о том, что Россия якобы создает угрозы для безопасности Армении, абсурдны. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Народы России и Армении связывают крепкие узы дружбы, они уходят корнями в глубину истории. Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях - ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. На этом фоне заявления из Еревана, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, это абсурд", - сказала она.

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Захарова подчеркнула, что российские военные пограничники десятилетиями вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении и хранят ее рубежи.

"Это объективная реальность, которую невозможно отрицать, притом ранее нынешнее армянское руководство публично заявляло, что военное присутствие России соответствует национальным интересам республики. А вот авантюристы, призывающие указать нашим военнослужащим на дверь, явно не отдают себе отчета в реальных последствиях такого шага", - отметила дипломат.

Ситуация в Лачинском коридоре

По словам официального представителя российского МИД, Россия настроена на предметное урегулирование вокруг Лачинского коридора, а не на популизм.

"Мы настроены заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора, - сказала она. - И в отношении делимитации армяно-азербайджанской границы мы последовательно поддерживаем деятельность профильной двусторонней комиссии. Готовы оказывать всяческое содействие в ее работе, в том числе путем предоставления картографических материалов".



"Прогресс на этом направлении позволит эффективно решить спорные вопросы на земле. Разблокированием транспортных коммуникаций в регионе занимается соответствующая трехстороняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Под ее эгидой проделена серьезная подготовительная работа, требуются дополнительные совместные усилия для их перевода в практическое русло", - отметила дипломат.

Военное присутствие России в Армении скорее создает угрозу, чем обеспечивает безопасность государства. Такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает URA.RU со ссылкой на The Armenian Weekly.

«Военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но, наоборот, создает угрозы для безопасности страны», — сказал он.

Премьер-министр напомнил, что Азербайджан предупреждал западные страны о потенциальных угрозах, которые несет за собой военное присутствие России в Армении и их тесное сотрудничество. Он считает, что эти утверждения могли вызвать интерес у США и союзников в рамках боевых действий на Украине.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю за Лачинским коридором.

«Де-факто получается, что обязательства, которые зафиксированы в трехсторонней декларации - то есть контролировать Лачинский коридор - не выполняются российскими миротворцами. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется», — сказал Пашинян.

По его словам, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В Нагорном Карабахе не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия, многие семьи остаются разделенными по разные стороны блокады.

Напомним, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе имеет обязательства контролировать Лачинский коридор. Он является единственной дорогой, связывающей с Арменией. В настоящее время Лачинский коридор заблокирован Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не критикует российских миротворцев, а высказывает обеспокоенность по поводу их деятельности в зоне, за которую они несут ответственность. Об этом глава армянского правительства сказал во вторник в ходе пресс-конференции.

"Мы не критикуем российских миротворцев, а высказываем обеспокоенность по поводу их деятельности, и эта обеспокоенность имеет давние корни. Никто не отрицает, что миротворцы РФ сегодня обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха, но у нас также есть факты, когда азербайджанцы нарушали договоренности в зоне ответственности миротворцев, например в Парухе, но не увидели никакой реакции с их стороны", - заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики избегать заявлений, которые могут дать Азербайджану повод начать военные действия. Его слова приводит ТАСС.

"Необходимо избегать политических заявлений, делающих ситуацию еще более тупиковой, поскольку заявления, не сопровождаемые четкими представлениями о достижении конечной точки, не принесут никакой пользы", - подчеркнул Пашинян в ходе заседания правительства.

Премьер пояснил, что между Карабахом и Азербайджаном должен начаться политический диалог, и властям непризнанной республики не стоит позволять обвинять их в срыве конструктивного разговора.

"Закрытие Лачинского коридора — это провокация, конечной целью которой является новая военная эскалация, и шаги, желательные для тех, кто разрабатывает сценарий военной эскалации, не должны быть предприняты", — добавил Пашинян.

Армения может обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха, если им будет что-то угрожать. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.

Такое заявление глава кабинета министров Армении сделал в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности привлечения в регион международного миротворческого контингента.

«Мы должны будем принимать решения, исходя из текущей на тот момент ситуации. Армения не может не продлить мандат российских миротворцев. Но если мы увидим, что народу Нагорного Карабаха что-то угрожает, мы должны будем искать другие варианты», - пояснил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострились осенью 2020 года, на линии соприкосновения войск начались бои. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, Россия выступила посредником на переговорах и направила своих миротворцев в регион.

Размещение миссии миротворцев Совбеза ООН в Нагорном Карабахе возможно только при согласии на это обеих сторон конфликта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта», — сказал Песков.

Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу. Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе", - указала дипломат.

Захарова напомнила, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору планировалась на 23 декабря 2022 года в Москве, согласие на нее дали лидеры двух стран.

"К ее проведению все было подготовлено. Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции 10 января заявил, что Ереван готов подписать документ по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в рамках предложений России. Комментируя это заявление, Захарова отметила, что трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся.

"В ходе упомянутой пресс-конференции премьер-министр Армении говорил и о намерении подписать документ на основе российских предложений, и одновременно о предпочтительности некоего "комплексного решения" конфликта, продвигаемого Западом", - напомнила она.

По словам Захаровой, согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, что было закреплено в заявлении по итогам саммита в октябре 2022 года в Праге, коренным образом изменило логику переговорного процесса. "В Алма-Атинской декларации подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками Советского Союза. На тот момент Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР. Безусловно, данное обстоятельство очень сложно игнорировать в мирном процессе между Баку и Ереваном", - резюмировала дипломат.

Власти Армении и Азербайджана должны немедленно заняться поиском выхода из ситуации, сложившейся в Лачинском коридоре. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

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«Помощник госсекретаря Донфрид призвала Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова немедленно заняться поиском дипломатического решения, позволяющего перемещать товары через Лачинский коридор», — говорится в сообщении Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США в Twitter.

Донфрид призвала глав МИД Армении и Азербайджана достичь «прочного мира».