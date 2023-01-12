Пашинян выступил против военного присутствия России в Армении

Военное присутствие России в Армении скорее создает угрозу, чем обеспечивает безопасность государства. Такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает URA.RU со ссылкой на The Armenian Weekly.

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«Военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но, наоборот, создает угрозы для безопасности страны», — сказал он.

Премьер-министр напомнил, что Азербайджан предупреждал западные страны о потенциальных угрозах, которые несет за собой военное присутствие России в Армении и их тесное сотрудничество. Он считает, что эти утверждения могли вызвать интерес у США и союзников в рамках боевых действий на Украине.

Ранее стало известно, что Никол Пашинян обвинил миротворцев Российской Федерации в невыполнении своих прямых обязанностей. По его словам, миротворческий контингент России, находящийся в Нагорном Карабахе, обязан обеспечивать работу Лачинского коридора, но не справляется с этим.