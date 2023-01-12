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42 минуты назад

Пашинян выступил против военного присутствия России в Армении

Елена Прошина

Военное присутствие России в Армении скорее создает угрозу, чем обеспечивает безопасность государства. Такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает URA.RU со ссылкой на The Armenian Weekly.

Пашинян выступил против военного присутствия России в Армении
Фото: ТАССТАСС

«Военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но, наоборот, создает угрозы для безопасности страны», — сказал он.

Премьер-министр напомнил, что Азербайджан предупреждал западные страны о потенциальных угрозах, которые несет за собой военное присутствие России в Армении и их тесное сотрудничество. Он считает, что эти утверждения могли вызвать интерес у США и союзников в рамках боевых действий на Украине.

Пашинян не исключил замены российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Ранее стало известно, что Никол Пашинян обвинил миротворцев Российской Федерации в невыполнении своих прямых обязанностей. По его словам, миротворческий контингент России, находящийся в Нагорном Карабахе, обязан обеспечивать работу Лачинского коридора, но не справляется с этим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что размещение миротворцев СБ ООН в Карабахе может произойти только после согласия обеих сторон. Армения при этом ранее заявляла, что готова к дипломатическому решению конфликта в Нагорном Карабахе в рамках предложений РФ.

Армия,В мире,Никол Пашинян,Дмитрий Песков,Совбез ООН,
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