Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Карабахе

«Де-факто получается, что обязательства, которые зафиксированы в трехсторонней декларации - то есть контролировать Лачинский коридор - не выполняются российскими миротворцами. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется», — сказал Пашинян.