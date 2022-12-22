В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
9 минут назад

Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств

Елена Прошина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Об этом пишет РБК.

Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Карабахе
Фото: ТАССТАСС

«Де-факто получается, что обязательства, которые зафиксированы в трехсторонней декларации - то есть контролировать Лачинский коридор - не выполняются российскими миротворцами. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется», — сказал Пашинян.

По его словам, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В Нагорном Карабахе не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия, многие семьи остаются разделенными по разные стороны блокады.

Напомним, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе имеет обязательства контролировать Лачинский коридор. Он является единственной дорогой, связывающей с Арменией. В настоящее время Лачинский коридор заблокирован Азербайджаном.

В мире,Армия,Никол Пашинян,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители