Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Об этом пишет РБК.
«Де-факто получается, что обязательства, которые зафиксированы в трехсторонней декларации - то есть контролировать Лачинский коридор - не выполняются российскими миротворцами. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется», — сказал Пашинян.
По его словам, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В Нагорном Карабахе не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия, многие семьи остаются разделенными по разные стороны блокады.
Напомним, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе имеет обязательства контролировать Лачинский коридор. Он является единственной дорогой, связывающей с Арменией. В настоящее время Лачинский коридор заблокирован Азербайджаном.