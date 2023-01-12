В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
25 минут назад

Пашинян призвал власти Карабаха к осторожности в высказываниях

Газета.Ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики избегать заявлений, которые могут дать Азербайджану повод начать военные действия. Его слова приводит ТАСС.

Пашинян призвал власти Карабаха к осторожности в высказываниях
Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА НовостиАсатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

"Необходимо избегать политических заявлений, делающих ситуацию еще более тупиковой, поскольку заявления, не сопровождаемые четкими представлениями о достижении конечной точки, не принесут никакой пользы", - подчеркнул Пашинян в ходе заседания правительства.

Премьер пояснил, что между Карабахом и Азербайджаном должен начаться политический диалог, и властям непризнанной республики не стоит позволять обвинять их в срыве конструктивного разговора.

"Закрытие Лачинского коридора — это провокация, конечной целью которой является новая военная эскалация, и шаги, желательные для тех, кто разрабатывает сценарий военной эскалации, не должны быть предприняты", — добавил Пашинян.

10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что находящиеся в республике российские миротворцы должны обеспечить нормальную работу Лачинского коридора.

В мире,Никол Пашинян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители