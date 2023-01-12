Пашинян призвал власти Карабаха к осторожности в высказываниях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики избегать заявлений, которые могут дать Азербайджану повод начать военные действия. Его слова приводит ТАСС.
"Необходимо избегать политических заявлений, делающих ситуацию еще более тупиковой, поскольку заявления, не сопровождаемые четкими представлениями о достижении конечной точки, не принесут никакой пользы", - подчеркнул Пашинян в ходе заседания правительства.
Премьер пояснил, что между Карабахом и Азербайджаном должен начаться политический диалог, и властям непризнанной республики не стоит позволять обвинять их в срыве конструктивного разговора.
"Закрытие Лачинского коридора — это провокация, конечной целью которой является новая военная эскалация, и шаги, желательные для тех, кто разрабатывает сценарий военной эскалации, не должны быть предприняты", — добавил Пашинян.
10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что находящиеся в республике российские миротворцы должны обеспечить нормальную работу Лачинского коридора.