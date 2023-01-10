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51 минуту назад

Пашинян не исключил замены российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Алиса Селезнёва

Армения может обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха, если им будет что-то угрожать. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.

Пашинян не исключил замены российских миротворцев в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление глава кабинета министров Армении сделал в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности привлечения в регион международного миротворческого контингента.

«Мы должны будем принимать решения, исходя из текущей на тот момент ситуации. Армения не может не продлить мандат российских миротворцев. Но если мы увидим, что народу Нагорного Карабаха что-то угрожает, мы должны будем искать другие варианты», - пояснил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострились осенью 2020 года, на линии соприкосновения войск начались бои. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, Россия выступила посредником на переговорах и направила своих миротворцев в регион.

Кремль отреагировал на отказ Армении проводить учения ОДКБ

В 2022 году произошла новая эскалация. Правительство Армении официально обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН в связи с боевыми столкновениями с Азербайджаном. Сторонам по итогам переговоров удалось достичь перемирия.

В мире,Никол Пашинян,Совбез ООН,
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