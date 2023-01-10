Пашинян не исключил замены российских миротворцев в Карабахе

Армения может обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха, если им будет что-то угрожать. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.

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Такое заявление глава кабинета министров Армении сделал в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности привлечения в регион международного миротворческого контингента.

«Мы должны будем принимать решения, исходя из текущей на тот момент ситуации. Армения не может не продлить мандат российских миротворцев. Но если мы увидим, что народу Нагорного Карабаха что-то угрожает, мы должны будем искать другие варианты», - пояснил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострились осенью 2020 года, на линии соприкосновения войск начались бои. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, Россия выступила посредником на переговорах и направила своих миротворцев в регион.