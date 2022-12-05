Шольц выступил с обвинениями в адрес России

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в нарушении международного права, попытках «перекроить границы» и разделить мир на сферы влияния. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

По его словам, после окончания холодной войны возникла возможность выстраивания партнерских отношениях между Западом и Россией, но Москва своим «реваншистским империализмом» разрушила европейскую и международную архитектуру мира. Шольц подчеркнул, что в данных обстоятельствах роль Германии заключается в том, чтобы стать источником безопасности в Европе.

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«Мы также должны избегать соблазна вновь разделить мир на блоки. Это означает приложить все усилия для налаживания новых партнерских отношений, прагматично и без идеологических шор», — заключил он, говоря о недопустимости совершения Западом старых ошибок времен холодной войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что действия НАТО не должны вести к конфронтации с Россией, однако Североатлантический альянс будет «сдерживать» Москву. Об этом говорится в статье канцлера для журнала Foreign Affairs.

Олаф Шольц отметил, что для сдерживания России ФРГ значительно увеличила свое присутствие на восточном фланге НАТО, усилив возглавляемую Германией боевую группу альянса в Литве и развернув бригаду для обеспечения безопасности страны.

По словам канцлера, Германия помогает следить за ситуацией в воздушном пространстве Польше и Эстонии, а ВМС ФРГ участвовали в учениях альянса.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия собирается с 2025 года держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат бундесвера. Как указал канцлер, в 2022 году бундесвер «держал наготове» для Сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force) свыше 14 тыс. солдат, а в следующем году их будет 17 тыс.

Шольц также заявлял, что бундесвер находится в непростой ситуации, так как испытывает дефицит боеприпасов.

Германия будет поставлять Украине необходимые вооружения, в том числе средства противовоздушной обороны и артиллерию, столько, сколько нужно. С таким утверждением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной в понедельник.

Глава немецкого правительства отметил, что его стране из-за конфликта на Украине пришлось "переосмыслить" принцип экспорта вооружений, действовавший на протяжении нескольких десятилетий.

"Впервые в новейшей истории Германии сейчас мы поставляем оружие в войне, которая идет между двумя государствами. В ходе моих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским я ясно дал понять одно: Германия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Сегодня Украина больше всего нуждается в артиллерии и системах ПВО, и именно их Германия поставляет в тесной координации со своими союзниками и партнерами", - указал Шольц.

Канцлер ФРГ отметил, что Берлин поддерживает Киев поставками противотанкового оружия, бронетранспортеров, зенитных орудий и ракет, а также радиолокационными системами. Глава германского правительства также указал, что около 5 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС будут проходить обучение в Германии.

Отдельно Шольц рассказал о поставках Киеву советских танков, в основном из стран бывшего восточного блока.

"Чехия, Греция, Словакия и Словения обещали или уже поставили Украине около 100 советских боевых танков, в обмен Германия предоставит этим странам отремонтированные немецкие танки", - отметил он.

Украинцы, по словам канцлера ФРГ, таким образом, получат танки, с управлением которыми они лучше знакомы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать "угрозы со стороны России". Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной в понедельник.

"Последние тридцать лет решения по вопросам безопасности Германии и оснащения бундесвера [Вооруженные силы ФРГ] принимались на фоне мира в Европе. Теперь главным вопросом будет то, каким угрозам мы и наши союзники должны противостоять в Европе, прежде всего со стороны России", - пишет канцлер.

По его словам, к таким угрозам можно отнести "потенциальное нападение на территорию союзников, кибервойны и даже небольшую возможность применения ядерного оружия".

Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как того ожидают ее союзники. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной в понедельник.

По его словам, ФРГ прилагает все усилия ради укрепления мирового порядка на основе принципов Устава ООН. Германские благополучие, безопасность и демократия зависят от соблюдения общих правил.

"Поэтому Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как этого ожидают наши союзники, возводить мосты внутри Европейского союза и быть поборником многосторонних решений для глобальных проблем", - пишет канцлер.

Германия в декабре 2021 года не была готова к варианту, при котором Россия прекратит поставки газа в Европу, но с тех пор нарастила запасы топлива и уменьшила "зависимость" от Москвы. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной в понедельник.

"Сразу после вступления в должность канцлера Германии в декабре 2021 года я спросил у своих советников, есть ли у нас план на случай, если Россия прекратит поставки газа в Европу. Ответ был "нет" - несмотря на то, что мы стали опасно зависимы от поставок российского газа. Мы немедленно начали готовиться к наихудшему сценарию", - отметил он.



"Уже в феврале 2022 года на столе уже были планы по импорту сжиженного природного газа с мирового рынка за пределами Европы и в ближайшие месяцы на побережье Германии начнут работать первые плавучие СПГ-терминалы. <...>. Германия уже полностью отказалась от импорта российского угля, а импорт российской нефти в ЕС скоро прекратится. Мы усвоили урок: безопасность Европы основывается на диверсификации поставщиков и маршрутов поставок энергоносителей и на инвестициях в энергетическую зависимость", - утверждал канцлер Германии.

По его словам, власти ФРГ заложили "хорошую основу", чтобы Германия и Европа смогли пережить зиму "без дефицита газа". В частности, ФРГ возобновила работу угольных электростанций, и увеличила время работы АЭС. Также Германия сделала запасы газа. Сейчас газовые хранилища "полностью заполнены", хотя уровень их заполненности в 2021 году был "необычайно низким", добавил Шольц.

"Отказ от ископаемых энергоресурсов приведет к росту спроса на электроэнергию и "зеленый водород", и к этому Германия готовится, значительно ускоряя переход на возобновляемые источники энергии, такие как ветровая и солнечная энергия", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Введенные Западом санкции против России не будут отменены, если Россия будет "диктовать" свои условия мирного урегулирования на Украине. С таким утверждением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной в понедельник.

"С самого начала войны было ясно, что эти санкции придется сохранять в течение длительного времени, поскольку их эффективность возрастает от недели к неделе", - написал он.

По словам Шольца, Москве "следует понять, что ни одна санкция не будет отменена, если Россия попытается диктовать условия мирного соглашения".

Как отметил он, Германия в координации с ее союзниками намерена достичь "договоренностей по поддержанию безопасности Украины как части потенциального послевоенного мирного урегулирования". Канцлер ФРГ считает, что для завершения конфликта на Украине России необходимо вывести свои войска.

"Наше послание Москве предельно ясно: мы нацелены защищать каждый дюйм территории НАТО против любой возможной агрессии. Мы будем выполнять торжественное обещание НАТО о том, что нападение на любого союзникам будет рассматриваться как нападение на весь альянс. Также мы дали понять России, что ее недавняя риторика в отношении ядерного оружия безрассудна и безответственна", - утверждал Шольц.

Запад в ответ на решение России о проведении спецоперации на Украине ввел масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей не отрицал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта президент РФ Владимир Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Санкции принесли России определенные проблемы, но они не критичного характера. Об их влиянии высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, в стране идет процесс адаптации к санкциям. Комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что эффективность ограничений в отношении России растет, Песков рассказал, что санкции для Запада также вредны.

«Собственно, специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, и отрицать это было бы непрофессионально», — подчеркнул представитель Кремля.

Канцлер Германии Олаф Шольц пытается узнать характер и логику мышления президента РФ Владимира Путина по книгам и статьям, посвященным российскому лидеру. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

«Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлевского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика», — уточняется в материале газеты.

По данным издания, канцлер использует в своей работе книги европейских писателей о внешней и внутренней политике президента РФ. Кроме того, в его подборку попала статья самого Путина, датированная июлем 2021 года, которая называется «Об историческом единстве русских и украинцев».

Также немецкая газета сообщает, что Шольц для формирования мнения о Путине встретился политологом из Болгарии, который считается специалистом по личности президента России. Свои вопросы относительно фигуры российского лидера он также задавал бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель.