Шольц: ФРГ будет помогать Украине оружием столько, сколько необходимо

"Впервые в новейшей истории Германии сейчас мы поставляем оружие в войне, которая идет между двумя государствами. В ходе моих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским я ясно дал понять одно: Германия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Сегодня Украина больше всего нуждается в артиллерии и системах ПВО, и именно их Германия поставляет в тесной координации со своими союзниками и партнерами", - указал Шольц.