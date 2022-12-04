Стало известно о методах Шольца понять Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц пытается узнать характер и логику мышления президента РФ Владимира Путина по книгам и статьям, посвященным российскому лидеру. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

«Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлевского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика», — уточняется в материале газеты.

По данным издания, канцлер использует в своей работе книги европейских писателей о внешней и внутренней политике президента РФ. Кроме того, в его подборку попала статья самого Путина, датированная июлем 2021 года, которая называется «Об историческом единстве русских и украинцев».

Также немецкая газета сообщает, что Шольц для формирования мнения о Путине встретился политологом из Болгарии, который считается специалистом по личности президента России. Свои вопросы относительно фигуры российского лидера он также задавал бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель.