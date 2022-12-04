В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Spiegel: Шольц пытается понять Путина, читая книги о нем

Ura.Ruиещё 2

Канцлер Германии Олаф Шольц пытается узнать характер и логику мышления президента РФ Владимира Путина по книгам и статьям, посвященным российскому лидеру. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Стало известно о методах Шольца понять Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлевского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика», — уточняется в материале газеты.

По данным издания, канцлер использует в своей работе книги европейских писателей о внешней и внутренней политике президента РФ. Кроме того, в его подборку попала статья самого Путина, датированная июлем 2021 года, которая называется «Об историческом единстве русских и украинцев».

Немцы поддержали инициативу Макрона о гарантиях безопасности для России

Также немецкая газета сообщает, что Шольц для формирования мнения о Путине встретился политологом из Болгарии, который считается специалистом по личности президента России. Свои вопросы относительно фигуры российского лидера он также задавал бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Ранее Шольц заявлял о важности переговоров с Путиным. Он отмечал, что российский лидер не изменил своей позиции по поводу украинского вопроса, однако канцлер был намерен продолжать диалог. Шольц также рассказывал, что незадолго до начала спецоперации говорил с президентом России, который требовал, чтобы на «Украине не было ракет, угрожающих Москве».

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители