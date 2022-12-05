Шольц обвинил Россию в возвращении к империализму

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в нарушении международного права, попытках «перекроить границы» и разделить мир на сферы влияния. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

По его словам, после окончания холодной войны возникла возможность выстраивания партнерских отношениях между Западом и Россией, но Москва своим «реваншистским империализмом» разрушила европейскую и международную архитектуру мира. Шольц подчеркнул, что в данных обстоятельствах роль Германии заключается в том, чтобы стать источником безопасности в Европе.

«Мы также должны избегать соблазна вновь разделить мир на блоки. Это означает приложить все усилия для налаживания новых партнерских отношений, прагматично и без идеологических шор», — заключил он, говоря о недопустимости совершения Западом старых ошибок времен холодной войны.