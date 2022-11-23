Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Анкара решительно настроена обеспечить безопасность границ. Эрдоган также заявил, что удары ВС Турции по Сирии и Ираку являются только началом.

Видео дня

«Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время. Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Эрдоган лично отдал приказ о проведении военной операции на территории Сирии и Ирака после того, как вернулся с саммита «Большой двадцатки» (G20), который проходил на острове Бали.

В воскресенье, 20 ноября, стало известно, что турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии. Уточнялось, что удары были нанесены истребителями F-16 и беспилотниками Военно-воздушных сил (ВВС) Турции по четырем регионам в Сирии и по одному — в Ираке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его страна, при начале новой трансграничной операции, готова будет «очистить от террористов» три сирийских города. Об этом сообщил ТАСС.

Речь о городах Кобани, Манбидж и Телль-Рифаат.

«Мы уже сформировали часть безопасного коридора с помощью трансграничных операций. Остальным мы займемся постепенно», — пояснил Эрдоган.

Про возможные планы турецкий глава государства рассказал, когда выступал в парламенте.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что политика стран Запада в отношении Сирии оказалась провальной. Его слова передает ТАСС.

«Политика Запада в отношении Сирии провалилась. Эта страна продолжает создавать террористические угрозы для национальной безопасности (Турции. — «Газета.Ru») и для региона», — заявил Алтун.

Глава управления по коммуникациям администрации Эрдогана также подчеркнул, что в этой связи стала «очевидна необходимость перемен». При этом, по словам Алтуна, борьба Турции с исходящим из Сирии терроризмом «будет продолжена, несмотря ни на что».

«Мы не пойдем на компромиссы», — подчеркнул он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии, в том числе якобы отказом России от ликвидации террористов в этом регионе. Его слова приводит газета Daily Sabah.

Он пояснил, что Турция не будет молчать и самостоятельно примет меры в отношении террористов. Президент подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани и добавил, что операция будет продолжена.

Сочинский меморандум

По словам турецкого лидера, он не обсуждал проведение этой операции с российским президентом Владимиром Путиным в ходе недавнего телефонного разговора.

Турецкий лидер напомнил, что в 2019 году по итогам переговоров с российским коллегой в Сочи стороны заключили меморандум, где Россия взяла на себя обязательства отвести курдские вооруженные формирования от турецких границ в Сирии.

Спецоперация в Сирии

Накануне стало известно, что Вооруженные силы (ВС) Турции за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Такие данные озвучил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Глава Минобороны подчеркнул, что Анкара будет проводить операцию «до уничтожения последнего террориста».

До этого турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) в приграничном секторе Амуда на севере сирийской провинции Эль-Хасака. Сообщалось о погибших и раненых среди местных жителей, их численность уточняется.

Кроме того, истребители F-16 ВВС Турции нанесли удары по курдским формированиям в районе Кобани на севере сирийской провинции Алеппо.

Ответ Анкары на теракт

О планах Анкары провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в которой Анкара обвиняет сирийских курдов.

Инцидент произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу. Шестеро погибли, 81 человек пострадал, в том числе трое россиян.

Турецкие власти обвинили во взрыве курдских боевиков. На допросе задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир призналась, что была завербована Рабочей партией Курдистана, которая в Турции считается террористической. Кроме того, она проходила обучение в разведшколе, где преподавали американские военные.

В подходах России и Турции по обязательствам в Сирии есть разногласия, но партнерские отношения российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана позволяют их обсуждать. Так ответил на слова главы турецкого государства о невыполнении Москвой своего долга в Сирии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Есть определенные нюансы в подходах России и Турции по положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму», — высказался секретарь.

Он отметил, что главы государств неоднократно обсуждали эти вопросы, так как между ними сохраняются дружественные отношения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что его встреча с сирийским лидером Башаром Асадом может состояться в случае возникновения для этого благоприятных условий.

"Возможно, - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналистов в Анкаре. - В политике не бывает обид. В конце концов, мы можем предпринять такой шаг при самых благоприятных условиях".

Турция не уважает свои обязательства страны-гаранта астанинского формата, заявил замминистра иностранных дел Сирии Айман Сусан на пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, передает ТАСС.

Он назвал действия Анкары на севере Сирии неприемлемыми.

«Проблема астанинского формата заключается в том, что турецкая сторона не уважает свои обязательства», — сказал он.

По его словам, об этой проблеме говорят все участники в Астане, в том числе страны-гаранты. Как он утверждает, они пытаются донести до Анкары, что все эти действия неприемлемы и ведут лишь к эскалации ситуации в Сирии и регионе в целом.

Сусан заверил, что Дамаск предпримет «все, что требуется», чтобы защитить свои территории в соответствии с нормами международного права.

ООН считает необходимым добиваться предотвращения любой эскалации в связи с операцией Турции в Сирии, в том числе, возможного проведения наземной операции. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы вновь призываем все стороны к максимальной сдержанности и недопущению эскалации. Надо добиваться предотвращения любой эскалации, в том числе на земле. Мы обращаемся ко всем сторонам, чтобы донести до них эту позицию", - сказал он, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности такого шага.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о возможности проведения трансграничной наземной операции на севере Сирии против базирующихся там сил Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной Анкарой террористической, посылает сигнал Вашингтону о необходимости умерить американскую поддержку курдам. Такое мнение выразил во вторник в беседе с ТАСС генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По его мнению, курды на севере Сирии ведут себя так уверенно, потому что считают, что поддержка со стороны США сохранится.

"Сейчас у Эрдогана предстоят сложные выборы, поэтому ему нужная какая-то внешнеполитическая победа. Он здесь, очевидно, ориентируется на две силы: это сигнал Соединенным Штатам, чтобы они умерили свою поддержку курдам, а курды умерили в свою очередь свои притязания. И это сигнал России, чтобы она активнее работала с [президентом Сирии] Башаром Асадом с тем, чтобы добиться установления контроля Дамаска над курдскими районами. Тогда, может быть, буферная зона сохранится, но не будет сильно расширена", - сказал он.

По его словам, военно-воздушная операция Турции на севере Сирии была некой демонстрацией намерения Анкары. Таким образом, предположил специалист, Анкара показывает, что если ничего не изменится, и эта операция окажется недостаточной, то тогда Турция будет готова предпринять более решительные действия, включая наземную операцию.

Вместе с тем Кортунов отметил, что американцы не откажутся от поддержки курдов до конца.

"Тем не менее, это [для них] серьезный сигнал", - добавил он.

Высокая вероятность

Кортунов считает, что вероятность проведения турецкой наземной операции сейчас достаточно высокая. Тут также возникает вопрос о ее масштабах.