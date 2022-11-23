Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»

Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

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По его словам, Анкара решительно настроена обеспечить безопасность границ. Эрдоган также заявил, что удары ВС Турции по Сирии и Ираку являются только началом.

«Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время. Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Эрдоган лично отдал приказ о проведении военной операции на территории Сирии и Ирака после того, как вернулся с саммита «Большой двадцатки» (G20), который проходил на острове Бали.