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1 час назад

Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»

Lenta.ru

Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, Анкара решительно настроена обеспечить безопасность границ. Эрдоган также заявил, что удары ВС Турции по Сирии и Ираку являются только началом.

«Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время. Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Эрдоган лично отдал приказ о проведении военной операции на территории Сирии и Ирака после того, как вернулся с саммита «Большой двадцатки» (G20), который проходил на острове Бали.

В воскресенье, 20 ноября, стало известно, что турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии. Уточнялось, что удары были нанесены истребителями F-16 и беспилотниками Военно-воздушных сил (ВВС) Турции по четырем регионам в Сирии и по одному — в Ираке.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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