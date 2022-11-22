Эрдоган обвинил Россию в отказе «выполнять свой долг» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии, в том числе якобы отказом России от ликвидации террористов в этом регионе. Его слова приводит газета Daily Sabah.

Фото: ТАСС ТАСС

Он пояснил, что Турция не будет молчать и самостоятельно примет меры в отношении террористов. Президент подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани и добавил, что операция будет продолжена.

Видео дня

Сочинский меморандум

По словам турецкого лидера, он не обсуждал проведение этой операции с российским президентом Владимиром Путиным в ходе недавнего телефонного разговора.

Турецкий лидер напомнил, что в 2019 году по итогам переговоров с российским коллегой в Сочи стороны заключили меморандум, где Россия взяла на себя обязательства отвести курдские вооруженные формирования от турецких границ в Сирии.

Спецоперация в Сирии

Накануне стало известно, что Вооруженные силы (ВС) Турции за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Такие данные озвучил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Глава Минобороны подчеркнул, что Анкара будет проводить операцию «до уничтожения последнего террориста».

До этого турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) в приграничном секторе Амуда на севере сирийской провинции Эль-Хасака. Сообщалось о погибших и раненых среди местных жителей, их численность уточняется.

Кроме того, истребители F-16 ВВС Турции нанесли удары по курдским формированиям в районе Кобани на севере сирийской провинции Алеппо.

Ответ Анкары на теракт

О планах Анкары провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в которой Анкара обвиняет сирийских курдов.

Инцидент произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу. Шестеро погибли, 81 человек пострадал, в том числе трое россиян.