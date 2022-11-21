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4 часа назад

В администрации Эрдогана заявили о провале политики Запада в отношении Сирии

Газета.Ru

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что политика стран Запада в отношении Сирии оказалась провальной. Его слова передает ТАСС.

В Турции заявили о провале политики Запада в отношении Сирии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Политика Запада в отношении Сирии провалилась. Эта страна продолжает создавать террористические угрозы для национальной безопасности (Турции. — «Газета.Ru») и для региона», — заявил Алтун.

Глава управления по коммуникациям администрации Эрдогана также подчеркнул, что в этой связи стала «очевидна необходимость перемен». При этом, по словам Алтуна, борьба Турции с исходящим из Сирии терроризмом «будет продолжена, несмотря ни на что».

«Мы не пойдем на компромиссы», — подчеркнул он.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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