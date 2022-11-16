Предварительная информация исключает вероятность того, что упавшая на территории Польши ракета была запущена из России. Об этом заявил президент США Джо Байден журналистам на Бали по итогам встречи с лидерами других стран на полях саммита G20.

Накануне польские СМИ сообщили о падении двух ракет вблизи города Люблин. В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил созвать экстренное заседание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Как писала «Парламентская газета», в Минобороны РФ заявили, что российские средства поражения не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы, а сообщения польских СМИ о падении якобы российских ракет на территории Польши являются провокацией.

«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — процитировало РИА «Новости» Байдена.

Американский президент отметил, что намерен установить точные обстоятельства инцидента с падением ракет в Польше и уже после этого решать о дальнейших действиях. По его словам, лидеры стран НАТО и G7 в ходе встречи обсудили ситуацию в Польше и решили помочь ей в расследовании.

Упавшую на территорию Польши ракету выпустили украинцы, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на трех американских чиновников.

Чиновники говорили с AP на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Как отмечает AP, в своих заявлениях Польша и НАТО используют формулировки, предполагающие, что они не считают случившееся преднамеренным нападением России. В заявлении НАТО это назвали «трагическим инцидентом».

15 ноября Россия нанесла массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре.

После этого польские СМИ сообщили, что в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами стали два человека.

В Минобороны РФ сообщения о падении российских ракет назвали «намеренной провокацией для эскалации обстановки». Военные заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносили, а обломки, фото которых появились в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения.

Польское правительство заявило, что проводит расследование и повышает уровень военной готовности. Преднамеренное нападение на члена НАТО может вызвать коллективный военный ответ со стороны альянса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает Россию непричастной к инциденту в Польше, где упавшая на границе с Украиной ракета убила двух человек, сообщает ТАСС.

«Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета. Для нас это важно», — заявил Эрдоган.

Турецкий президент добавил, что считает необходимым провести международное расследование по инциденту.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шесть стран НАТО пришли к выводу, что упавшая в Польше ракета не является российской. Об этом он сказал во время выступления на пресс-конференции в рамках саммита «Большой двадцатки» G20 на Бали, передает РИА Новости.

По словам турецкого лидера, об этом ему рассказал канцер Германии Олаф Шольц утром 16 ноября.

«Шольц заявил мне, что шесть стран НАТО провели обсуждения и — я передаю вам сейчас эти данные — пришли к выводу, что это могла быть техническая ошибка. По их данным, это не российская ракета», — сказал Эрдоган.

О каких именно странах идет речь, президент Турции не уточнил.

Власти Польши не располагают точными данными о том, кто выпустил ракету, упавшую на востоке республики. Об этом заявил в среду на пресс-конференции президент республики Анджей Дуда.

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"Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся следственные мероприятия. Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но все еще выясняется", - сказал он.

Власти Польши считают взрыв ракеты на востоке Польши единичным случаем, который не должен повториться.

"Ничто не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны и дальше происходить", - указал он.



"На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем", - добавил польский лидер.

Президент Украины Влалдимир Зеленский отреагировал на падение двух ракет на территории Польши. Видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.

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«Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше», — заявил украинский лидер.

По его словам, «чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех».

Зеленский также обратился в гражданам Польши и заявил, что Украина готова их поддержать.

«Свободных людей террор не сломает! <...> Россия противопоставляет себя миру. Россия терроризирует и нас, и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы остановить ее!» — отметил политик.

Инцидент в Польше украинский лидер назвал «существенной эскалацией» и заявил, что «надо действовать».

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев высказался касательно обвинений украинского лидера Владимира Зеленского. Тот выступил с заявлением о том, что за ударами ракет по территории Польши стоит Российская Федерация.

«Это слова не президента, но человека в зелёной майке, несущего взрывоопасную чушь, настолько опасную по своим последствиям, что от неё уже открещиваются те же США с НАТО», — прокомментировал Косачев.

Также он добавил, что президент Украины пытается затянуть в конфликт как можно больше стран и поэтому готов прибегнуть к любым провокациям.

Вице-спикер не исключает, что в Североатлантическом альянсе признают осколки ракет украинскими, однако в любом случае поступит сообщение об опасности для НАТО. Также Вооруженным силам Украины предоставят более современные системы противовоздушной обороны.

«Так крупно он [Зеленский] еще не ошибался, так огнеопасно он до сих пор не зажигал, но и это ему спишут. Зелёная майка как символ вседозволенности, безответственности и безнаказанности», — констатировал Косачев.

Все факты указывают на непричастность России к падению ракет в Польше, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Как напомнил дипломат, 16 ноября в Совете Безопасности ООН пройдет очередное заседание по Украине. Ему кажется подозрительным, что накануне этого произошел инцидент в Польше.

«Но не буду подыгрывать конспирологам. Важны факты, и они как раз все отчетливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши. Еще один факт — немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию», — написал Полянский.

По его словам, таким образом НАТО хотят спровоцировать на прямое военное столкновение с Россией «со всеми вытекающими для всего мира последствиями».

Первый зампостпреда РФ при ООН уверен, что инцидент в Польше будет в центре внимания на заседании Совбеза ООН.

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России, упав «в 50 милях» от украинской границы.

В ходе выступления в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго Трамп заявил, что ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль (около 80 километров) вглубь польской территории. При этом на самом деле населенный пункт Пшеводув, в котором упала ракета, находится в 6,5 километрах от границы с Украиной, передает РИА «Новости».

В деревне Пшеводув в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, версия с попаданием на территорию Польши российских крылатых ракет исключается.

«Мы ранее уже видели такие примеры, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов», — сказал Леонков.

Эксперт уточнил, что крылатые ракеты России представляют собой высокоточное оружие, которое рассчитано на применение в условиях сильного противодействия комплексов РЭБ и ПВО противника и сбить их с заданного курса крайне трудно.

«Кроме того, их полетный курс рассчитывается так, чтобы исключить залет на сопредельные территории. Поэтому заявления Польши — из области фантастики», — заключил он.

Пятая статья устава НАТО, которая касается коллективной обороны альянса, не была бы запущена автоматически из-за того, что упали ракеты на польскую территорию. Такая оценка была дана в публикации агентства Bloomberg, которое ссылается на чиновника из Франции, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, ни одной из сторон не хочется эскалации между НАТО И РФ. Поясняется, что при условии, что получилось бы доказать виновность россиян в ударе, 5-ую статью НАТО не стали бы запускать. “Никто не хочет эскалации с Москвой”, – отмечает он, добавляя, что это могло бы быть крайне опасно.