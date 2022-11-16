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42 минуты назад

СМИ: упавшую на Польшу ракету выпустила Украина

Мария Иванова

Упавшую на территорию Польши ракету выпустили украинцы, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на трех американских чиновников.

Чиновники говорили с AP на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

ZET: на границе Польши с Украиной упали две ракеты

Как отмечает AP, в своих заявлениях Польша и НАТО используют формулировки, предполагающие, что они не считают случившееся преднамеренным нападением России. В заявлении НАТО это назвали «трагическим инцидентом».

15 ноября Россия нанесла массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре.

После этого польские СМИ сообщили, что в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами стали два человека.

В Минобороны РФ сообщения о падении российских ракет назвали «намеренной провокацией для эскалации обстановки». Военные заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносили, а обломки, фото которых появились в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения.

Польское правительство заявило, что проводит расследование и повышает уровень военной готовности. Преднамеренное нападение на члена НАТО может вызвать коллективный военный ответ со стороны альянса.

В мире,Видео,Минобороны России,НАТО,
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