СМИ: упавшую на Польшу ракету выпустила Украина

Упавшую на территорию Польши ракету выпустили украинцы, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на трех американских чиновников.

Чиновники говорили с AP на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Как отмечает AP, в своих заявлениях Польша и НАТО используют формулировки, предполагающие, что они не считают случившееся преднамеренным нападением России. В заявлении НАТО это назвали «трагическим инцидентом».

15 ноября Россия нанесла массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре.

После этого польские СМИ сообщили, что в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами стали два человека.

В Минобороны РФ сообщения о падении российских ракет назвали «намеренной провокацией для эскалации обстановки». Военные заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносили, а обломки, фото которых появились в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения.