Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России

Предварительная информация исключает вероятность того, что упавшая на территории Польши ракета была запущена из России. Об этом заявил президент США Джо Байден журналистам на Бали по итогам встречи с лидерами других стран на полях саммита G20.
Накануне польские СМИ сообщили о падении двух ракет вблизи города Люблин. В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил созвать экстренное заседание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Как писала «Парламентская газета», в Минобороны РФ заявили, что российские средства поражения не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы, а сообщения польских СМИ о падении якобы российских ракет на территории Польши являются провокацией.
«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — процитировало РИА «Новости» Байдена.
Американский президент отметил, что намерен установить точные обстоятельства инцидента с падением ракет в Польше и уже после этого решать о дальнейших действиях. По его словам, лидеры стран НАТО и G7 в ходе встречи обсудили ситуацию в Польше и решили помочь ей в расследовании.