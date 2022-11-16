Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России

Предварительная информация исключает вероятность того, что упавшая на территории Польши ракета была запущена из России. Об этом заявил президент США Джо Байден журналистам на Бали по итогам встречи с лидерами других стран на полях саммита G20.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — процитировало РИА «Новости» Байдена.