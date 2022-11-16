Военный эксперт Леонков заявил, что в Польше могли упасть ракеты украинской ЗРС С-300

В деревне Пшеводув в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, версия с попаданием на территорию Польши российских крылатых ракет исключается. "Мы ранее уже видели такие примеры, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов", - сказал Леонков. Эксперт уточнил, что крылатые ракеты России представляют собой высокоточное оружие, которое рассчитано на применение в условиях сильного противодействия комплексов РЭБ и ПВО противника и сбить их с заданного курса крайне трудно. "Кроме того, их полетный курс рассчитывается так, чтобы исключить залет на сопредельные территории. Поэтому заявления Польши - из области фантастики", - заключил он. 15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. В связи с произошедшим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. В российском Министерстве обороны заявили, что слова польских СМИ и официальных представителей о якобы падении "российских" ракет на их территории являются намеренной провокацией с целью эскалации.