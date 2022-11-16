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58 минут назад

Экс-президент США Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 35

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России, упав «в 50 милях» от украинской границы.

Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе выступления в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго Трамп заявил, что ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль (около 80 километров) вглубь польской территории. При этом на самом деле населенный пункт Пшеводув, в котором упала ракета, находится в 6,5 километрах от границы с Украиной, передает РИА «Новости».

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.

Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.

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