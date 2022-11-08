Пока вы не уснули: угроза для Байдена и главное условие для переговоров РФ и Украины

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Названа главная угроза президентству Байдена

Президент США Джо Байден может потерять поддержку электората. Газета The Washington Post (The WP) назвала главную угрозу президентству Байдена.

В материале говорится, что бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить об участии в избирательной кампании в течение нескольких дней. Именно это станет реваншем для политиков, а также заставит Байдена ответить на вызов.

«Вероятно, мне придется сделать это снова (участвовать в выборах — прим. «Ленты.ру»), но следите за новостями», — сказал Трамп.

На Украине назвали главное условие переговоров с Россией

Wikipedia Commons

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал главное условие переговоров с Россией. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Как сообщил Данилов, таковым условием является восстановление территориальной целостности республики. Для его выполнения он призвал поставлять Киеву современные системы противовоздушной обороны, авиацию, танки и дальнобойные ракеты. По словам секретаря СНБО, это позволит украинским властям реализовать упредительную стратегию.

В Иране разгорелся внутренний конфликт из-за поставок в РФ беспилотников

Ряд консерваторов и журналистов в Иране выступают против поставок беспилотников в Россию и настаивают, что Москва является "агрессором" в конфликте с Украиной. Об этом сообщает The Guardian.

В материале приводится мнение редактора консервативной газеты Jomhouri-e-Islami Масиха Мохаджери, который считает, что официальный Тегеран должен "посоветовать развязавшей войну стороне соблюдать международные правила".

Кроме того, по его словам, Россия не имеет права использовать на Украине беспилотники, которые якобы были предоставлены Ираном. Мохаджери также настаивает на том, чтобы Иран публично осудил действия российских властей и предлагает поставлять иранские беспилотники на Украину.

На Крымском мосту установили первый пролет

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту завершена установка первого пролета автодорожной части. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки», – рассказал Хуснуллин.

Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой ЧМ в Катаре

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер назвал ошибкой присуждение Катару права проведения чемпионата мира 2022 года, отметив, что он несет ответственность за этот «плохой» выбор.

— Присуждение Катару права проведения чемпионата мира было ошибкой. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого. Выбор был плохой. Я был ответственен за это решение, так как был президентом ФИФА в то время, — приводит слова Блаттера RMC Sport со ссылкой на Tamedia.

WADA направило дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд

Всемирное антидопинговое агентство направило дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), рассказал на своей странице в Twitter руководитель WADA Витольд Банька. Об этом пишет ТАСС.

Витольд Банька подчеркнул, что РУСАДА официально объявило о скорейшем завершении расследования по делу российской фигуристки.

Производитель Persil захотел окончательно уйти из России

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, производящий, в том числе, моющие средства Persil, Losk и Vernel, планирует окончательно покинуть российский рынок. Об этом сообщил финансовый директор компании Марко Свобода, пишет РИА Новости.

Производитель хочет уйти из страны в конце текущего года. По словам Свободы, раньше завершить процесс, скорее всего, не получится. Он также отметил, что к российским активам компании наблюдается большой интерес.

Henkel заявила о прекращении бизнеса в России в середине апреля. Компания объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие.

Стала известна судьба имущества Ротару в Крыму

Имя певицы Софии Ротару всегда было тесно связано с Крымом, где она жила и выступала в качестве солистки в Крымской филармонии. После распада СССР артистка стала владелицей особняка и отеля на полуострове. Что сейчас с этим имуществом, разбиралось издание Daily Storm.

Один из коттеджей, приписываемый Софии Ротару, находится в поселке Никита, недалеко от Ялты. При этом формально земля, на которой стоит дом, не принадлежит Софии Ротару, а оформлена на ее сына Руслана Евдокименко. Переоформление участка было произведено в начале 2020 года, а дом и вовсе не отображается на карте Росреестра.

«Касперский» закрывает VPN

VPN-приложение Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» больше не будет доступно на российском рынке. Как сообщает ixbt.ru, отключение продукта для россиян будет происходить поэтапно, чтобы снизить неудобства текущих пользователей VPN-сервиса к минимуму.

Платная версия Kaspersky Secure Connection будет продаваться до конца декабря 2022 года. Если пользователь купил приложение и активировал его, то оно будет работать до окончания срока действия лицензии — для большинства пользователей она составляет один год.

Масляков-старший вернулся на пост ведущего КВН

Стало известно о возвращении Александра Маслякова-старшего на пост ведущего программы КВН.