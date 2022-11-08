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36 минут назад

The Guardian: в Иране разгорелся внутренний конфликт из-за поставок в РФ беспилотников

Газета.Ruиещё 2

Ряд консерваторов и журналистов в Иране выступают против поставок беспилотников в Россию и настаивают, что Москва является "агрессором" в конфликте с Украиной. Об этом сообщает The Guardian.

В Иране разгорелся внутренний конфликт из-за поставок в РФ беспилотников
Фото: Iranian Army/WANA/ReutersIranian Army/WANA/Reuters

В материале приводится мнение редактора консервативной газеты Jomhouri-e-Islami Масиха Мохаджери, который считает, что официальный Тегеран должен "посоветовать развязавшей войну стороне соблюдать международные правила".

Кроме того, по его словам, Россия не имеет права использовать на Украине беспилотники, которые якобы были предоставлены Ираном. Мохаджери также настаивает на том, чтобы Иран публично осудил действия российских властей и предлагает поставлять иранские беспилотники на Украину.

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В материале отмечается, что о внутреннем конфликте в Иране также можно судить по словам бывшего посла республики в Москве Нематоллы Изади, который утверждает, что иранский МИД и дипломатический корпус правительства не были осведомлены о сделке по продаже беспилотников.

В свою очередь, неофициальный советник иранской переговорной группы по будущему ядерной сделки с Ираном Сейед Мохаммад Маранди раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за поздравления новому правительству Израиля. По его мнению, слова украинского лидера о "настоящей демократии в действии" и общих ценностях Украины и Израиля означают, что обе страны "относятся к порабощенным этническим русским украинцам и коренному населению Палестины с одинаковым расовым презрением".

Ранее спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Ирана Роберт Малли поставил под сомнение достоверность слов главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахиана о том, что республика передавала России беспилотники только до начала боевых действий на территории Украины.

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