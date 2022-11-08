«Касперский» прекратит работу своего VPN-сервиса в России

VPN-приложение Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» больше не будет доступно на российском рынке. Как сообщает ixbt.ru, отключение продукта для россиян будет происходить поэтапно, чтобы снизить неудобства текущих пользователей VPN-сервиса к минимуму.

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Платная версия Kaspersky Secure Connection будет продаваться до конца декабря 2022 года. Если пользователь купил приложение и активировал его, то оно будет работать до окончания срока действия лицензии — для большинства пользователей она составляет один год. Бесплатная версия сервиса будет доступна до 15 ноября 2022 года — после этой даты россияне не смогут воспользоваться бесплатной версией.

Таким же образом ситуация обстоит и с VPN, который входит в состав различных комплексных решений для домашних пользователей. В частности, если на компьютере установлен Kaspersky Total Security и оплачена подписка на Kaspersky Secure Connection, то последний будет работать до окончания срока действия лицензии. Бесплатная версия перестанет работать 15 ноября.