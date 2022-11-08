В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

«Касперский» прекратит работу своего VPN-сервиса в России

Никита Бородкин

VPN-приложение Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» больше не будет доступно на российском рынке. Как сообщает ixbt.ru, отключение продукта для россиян будет происходить поэтапно, чтобы снизить неудобства текущих пользователей VPN-сервиса к минимуму.

«Касперский» прекратит работу своего VPN-сервиса в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Платная версия Kaspersky Secure Connection будет продаваться до конца декабря 2022 года. Если пользователь купил приложение и активировал его, то оно будет работать до окончания срока действия лицензии — для большинства пользователей она составляет один год. Бесплатная версия сервиса будет доступна до 15 ноября 2022 года — после этой даты россияне не смогут воспользоваться бесплатной версией.

Таким же образом ситуация обстоит и с VPN, который входит в состав различных комплексных решений для домашних пользователей. В частности, если на компьютере установлен Kaspersky Total Security и оплачена подписка на Kaspersky Secure Connection, то последний будет работать до окончания срока действия лицензии. Бесплатная версия перестанет работать 15 ноября.

При этом изменения затронут только пользователей из России. Для клиентов из других стран никаких ограничений в работе VPN-сервиса не ожидается.

Наука и техника,Лаборатория Касперского,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители