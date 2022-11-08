«Касперский» прекратит работу своего VPN-сервиса в России

VPN-приложение Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» больше не будет доступно на российском рынке. Как сообщает ixbt.ru, отключение продукта для россиян будет происходить поэтапно, чтобы снизить неудобства текущих пользователей VPN-сервиса к минимуму.
Платная версия Kaspersky Secure Connection будет продаваться до конца декабря 2022 года. Если пользователь купил приложение и активировал его, то оно будет работать до окончания срока действия лицензии — для большинства пользователей она составляет один год. Бесплатная версия сервиса будет доступна до 15 ноября 2022 года — после этой даты россияне не смогут воспользоваться бесплатной версией.
Таким же образом ситуация обстоит и с VPN, который входит в состав различных комплексных решений для домашних пользователей. В частности, если на компьютере установлен Kaspersky Total Security и оплачена подписка на Kaspersky Secure Connection, то последний будет работать до окончания срока действия лицензии. Бесплатная версия перестанет работать 15 ноября.
При этом изменения затронут только пользователей из России. Для клиентов из других стран никаких ограничений в работе VPN-сервиса не ожидается.