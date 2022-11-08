На Украине назвали главное условие переговоров с Россией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал главное условие переговоров с Россией. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Как сообщил Данилов, таковым условием является восстановление территориальной целостности республики. Для его выполнения он призвал поставлять Киеву современные системы противовоздушной обороны, авиацию, танки и дальнобойные ракеты. По словам секретаря СНБО, это позволит украинским властям реализовать упредительную стратегию.