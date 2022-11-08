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44 минуты назад

На Украине назвали главное условие переговоров с Россией

Lenta.ruиещё 5

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал главное условие переговоров с Россией. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Как сообщил Данилов, таковым условием является восстановление территориальной целостности республики. Для его выполнения он призвал поставлять Киеву современные системы противовоздушной обороны, авиацию, танки и дальнобойные ракеты. По словам секретаря СНБО, это позволит украинским властям реализовать упредительную стратегию.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия, необходимые для начала переговоров Киева и Москвы. В их числе он назвал восстановление территориальной целостности республики, уважение к уставу ООН, возмещение украинской стороне убытков от боевых действий и «гарантии, что это не повторится».

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