Стала известна судьба имущества Ротару в Крыму

Имя певицы Софии Ротару всегда было тесно связано с Крымом, где она жила и выступала в качестве солистки в Крымской филармонии. После распада СССР артистка стала владелицей особняка и отеля на полуострове. Что сейчас с этим имуществом, разбиралось издание Daily Storm.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Один из коттеджей, приписываемый Софии Ротару, находится в поселке Никита, недалеко от Ялты. При этом формально земля, на которой стоит дом, не принадлежит Софии Ротару, а оформлена на ее сына Руслана Евдокименко. Переоформление участка было произведено в начале 2020 года, а дом и вовсе не отображается на карте Росреестра.

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Не менее интересная ситуация и с особняком XIX века в самом центре Ялты, в котором располагается отель Villa Sofia. На карте Росреестра сам дом также не отображается, однако участок размежеван и принадлежит тому же Руслану Евдокименко. Земля была оформлена на него в июне 2021 года.

Однако компания «Вилла София», управлявшая отелем, в 2021 году была ликвидирована.

В декабре 2019 года концертный директор 72-летней певицы Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Ротару отказывалась от выступлений из-за обострения российско-украинских отношений. По его словам, решение певицы связано с ее возрастом. В 2021 году Ротару приехала на фестиваль «Новая волна» в Сочи по приглашению композитора и продюсера Игоря Крутого. На концерте она исполнила, в том числе и выпущенную в 2020 году песню «Сердце размером с солнце».

После начала спецоперации России на Украине Ротару никак не обозначала свою позицию. Директор народной артистки СССР объяснял ее молчание тем, что София Ротару «всегда была аполитична, старалась избегать разговоров на эти темы» и «одинаково хорошо относится ко всем бывшим союзным республикам». Однако в день своего 75-летия, 7 августа, София Ротару объявила о том, что готова помочь ВСУ.