Пока вы не уснули: обещание Зеленского ЕС и мощный взрыв в Мелитополе

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Зеленский обещал помочь Евросоюзу заместить российские энергоресурсы

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Европейскому союзу помощь в замещении российских энергоресурсов. Об этом глава государства сказал в обращении на конференции по будущему восстановлению Украины в Берлине, трансляцию вела Еврокомиссия.

Зеленский отметил, что украинский экспорт электрики потенциально составляет "десятки гигаватт". Это может стать одной из фундаментальных опор климатической политики Европы, заявил президент Украины.

Фон дер Ляйен назвала целью ЕС конфискацию российских активов

Цель Евросоюза - не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, но для этого нужно подготовить юридическую базу, поэтому ЕС предстоит еще много работы. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Берлине, где проходит конференция доноров международной помощи для Украины.

"Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения, - сообщила фон дер Ляйен. - Мы работаем над этим. Мы создали специальную экспертную группу представителей наших государств-членов и международных экспертов. Ее цель не только определить, где и что заморожено, но и понять, каковы легальные предпосылки, которые можно использовать для конфискации средств и их направления для восстановления Украины".

В Мелитополе прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел сегодня утром в Мелитополе Запорожской области. Об этом со ссылкой на местные власти пишет ТАСС.

По данным пресс-службы администрации, взрыв был «одиночным».

«Информация уточняется и будет дополнена», - отмечается в сообщении.

Сунак заявил о необходимости прекратить украинский конфликт

Украинский конфликт необходимо прекратить. Об этом в своей первой речи в качестве премьер-министра Великобритании заявил Риши Сунак, передает Sky News.

«Я понимаю, насколько труден этот момент после миллиардов фунтов стерлингов, которых нам стоила борьба с COVID-19, после всех потрясений, которые произошли в разгар ужасного [конфликта на Украине], который должен быть завершен», — указал он.

Шольц прокомментировал решение ЕК о конфискации российских активов

Вопрос возможной конфискации зарубежных активов России является очень сложным с правовой точки зрения, заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что цель ЕС - не заморозить, а конфисковать российские активы в европейских странах. Она пояснила, что для этого потребуется подготовить юридическую базу.

Автомобиль сына Дениса Мантурова попал в ДТП в Москве

Автомобиль сына главы Минпромторга Дениса Мантурова Евгения попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произшел на юго-востоке столицы, на Краснодарской улице. Автомобиль BMW M8 столкнулся с пассажирским автобусом.

По данным канала, в ДТП травмы получила 51-летняя пассажирка.

В момент столкновения она не удержалась и упала. О том, был ли в момент автомобильной аварии за рулем BMW M8 24-летний Евгений Мантуров неизвестно. Кто находился в машине также пока не ясно.

Названы последствия исключения России из FIFA и UEFA

Исключение России со стороны FIFA и UEFA будет означать почти полную футбольную блокаду страны, сказал NEWS.ru глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев. По его словам, РФ после этого нельзя будет участвовать даже в товарищеских международных матчах, мировая трансферная система также окажется перекрыта. При этом специалист подчеркнул, что реальных оснований для исключения РФ из указанных ассоциаций он не видит.

Сейчас еще возможны кое-какие международные товарищеские матчи на фоне санкций. Однако при исключении из ассоциаций такие возможности будут перекрыты. Международную трансферную систему также перекроют, а в органах управления не смогут участвовать представители РФ. Приостановку или лишение членства можно считать почти полной блокадой, — заметил Алексеев.

Гендиректор S7 Group досрочно покинула пост и уехала из РФ

Гендиректор S7 Group Татьяна Филева досрочно оставила свою должность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря S7 Group Тамару Никифорову и три источника, близких к компании.

Никифорова заявила, что Филева остается совладелицей авиакомпании и «как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга».

С 21 октября должность гендиректора S7 Group занимает Дмитрий Куделькин, который с 2021 года был первым заместителем Филевой.

Курс главной для России иностранной валюты упал до минимума

Народный банк Китая во вторник, 25 октября, понизил обменный курс юаня до уровня 7,1669 за американский доллар, что стало минимумом с 18 февраля 2008 года, сообщает РИА Новости.

Снижение юаня продолжается с конца апреля, когда страна столкнулась со вспышками коронавирусной инфекции, на которые руководство отреагировало введением локдаунов. В частности, такие ограничительные меры применялись в Шанхае, что вызвало значительные перебои в производстве и логистике.

Для России юань, особенно после обострения конфликта с Западом, последовавшего за вводом войск на территорию Украины, стал главной иностранной валютой. В последние годы Банк России активно переводил международные резервы из долларов и евро в юань, и в 2022 году этот процесс только ускорился.

Турция высказалась о помощи России в обходе санкций

Министр финансов Турции Нуреддин Небати в интервью Financial Times опроверг обвинения в помощи России в обходе финансовых санкций.

Он уверен, что «оппозиционные элементы» внутри и за рубежом «намеренно ставят под сомнение» финансовые связи страны с Россией.