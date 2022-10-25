Пока вы не уснули: обещание Зеленского ЕС и мощный взрыв в Мелитополе

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Европейскому союзу помощь в замещении российских энергоресурсов. Об этом глава государства сказал в обращении на конференции по будущему восстановлению Украины в Берлине, трансляцию вела Еврокомиссия.
Зеленский отметил, что украинский экспорт электрики потенциально составляет "десятки гигаватт". Это может стать одной из фундаментальных опор климатической политики Европы, заявил президент Украины.
Цель Евросоюза - не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, но для этого нужно подготовить юридическую базу, поэтому ЕС предстоит еще много работы. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Берлине, где проходит конференция доноров международной помощи для Украины.
"Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения, - сообщила фон дер Ляйен. - Мы работаем над этим. Мы создали специальную экспертную группу представителей наших государств-членов и международных экспертов. Ее цель не только определить, где и что заморожено, но и понять, каковы легальные предпосылки, которые можно использовать для конфискации средств и их направления для восстановления Украины".
Мощный взрыв произошел сегодня утром в Мелитополе Запорожской области. Об этом со ссылкой на местные власти пишет ТАСС.
По данным пресс-службы администрации, взрыв был «одиночным».
«Информация уточняется и будет дополнена», - отмечается в сообщении.
Украинский конфликт необходимо прекратить. Об этом в своей первой речи в качестве премьер-министра Великобритании заявил Риши Сунак, передает Sky News.
«Я понимаю, насколько труден этот момент после миллиардов фунтов стерлингов, которых нам стоила борьба с COVID-19, после всех потрясений, которые произошли в разгар ужасного [конфликта на Украине], который должен быть завершен», — указал он.
Вопрос возможной конфискации зарубежных активов России является очень сложным с правовой точки зрения, заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что цель ЕС - не заморозить, а конфисковать российские активы в европейских странах. Она пояснила, что для этого потребуется подготовить юридическую базу.
Автомобиль сына главы Минпромторга Дениса Мантурова Евгения попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Инцидент произшел на юго-востоке столицы, на Краснодарской улице. Автомобиль BMW M8 столкнулся с пассажирским автобусом.
По данным канала, в ДТП травмы получила 51-летняя пассажирка.
В момент столкновения она не удержалась и упала. О том, был ли в момент автомобильной аварии за рулем BMW M8 24-летний Евгений Мантуров неизвестно. Кто находился в машине также пока не ясно.
Исключение России со стороны FIFA и UEFA будет означать почти полную футбольную блокаду страны, сказал NEWS.ru глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев. По его словам, РФ после этого нельзя будет участвовать даже в товарищеских международных матчах, мировая трансферная система также окажется перекрыта. При этом специалист подчеркнул, что реальных оснований для исключения РФ из указанных ассоциаций он не видит.
Сейчас еще возможны кое-какие международные товарищеские матчи на фоне санкций. Однако при исключении из ассоциаций такие возможности будут перекрыты. Международную трансферную систему также перекроют, а в органах управления не смогут участвовать представители РФ. Приостановку или лишение членства можно считать почти полной блокадой, — заметил Алексеев.
Гендиректор S7 Group Татьяна Филева досрочно оставила свою должность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря S7 Group Тамару Никифорову и три источника, близких к компании.
Никифорова заявила, что Филева остается совладелицей авиакомпании и «как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга».
С 21 октября должность гендиректора S7 Group занимает Дмитрий Куделькин, который с 2021 года был первым заместителем Филевой.
Народный банк Китая во вторник, 25 октября, понизил обменный курс юаня до уровня 7,1669 за американский доллар, что стало минимумом с 18 февраля 2008 года, сообщает РИА Новости.
Снижение юаня продолжается с конца апреля, когда страна столкнулась со вспышками коронавирусной инфекции, на которые руководство отреагировало введением локдаунов. В частности, такие ограничительные меры применялись в Шанхае, что вызвало значительные перебои в производстве и логистике.
Для России юань, особенно после обострения конфликта с Западом, последовавшего за вводом войск на территорию Украины, стал главной иностранной валютой. В последние годы Банк России активно переводил международные резервы из долларов и евро в юань, и в 2022 году этот процесс только ускорился.
Министр финансов Турции Нуреддин Небати в интервью Financial Times опроверг обвинения в помощи России в обходе финансовых санкций.
Он уверен, что «оппозиционные элементы» внутри и за рубежом «намеренно ставят под сомнение» финансовые связи страны с Россией.
«Турция очень аккуратно действует в рамках международной финансовой системы. Это не та страна, действия которой могут привести к нарушениям в системе, и мы в этом абсолютно уверены», — сказал Небати.