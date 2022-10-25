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35 минут назад

Шольц призвал к осторожности при решении вопроса о конфискации российских активов

Илья Родин

Вопрос возможной конфискации зарубежных активов России является очень сложным с правовой точки зрения, заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет ТАСС.

Шольц прокомментировал решение ЕК о конфискации российских активов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что цель ЕС - не заморозить, а конфисковать российские активы в европейских странах. Она пояснила, что для этого потребуется подготовить юридическую базу.

В ЕК признались в планах конфисковать российские активы

Шольц подчеркнул, что тема конфискации замороженных активов России является чрезвычайно сложной. Для решения вопроса следует проделать большую работу.

Канцлер уточнил, что необходимо тщательно изучить проблему, проанализировать ее. А затем принять решение, с учетом международного законодательства.

Политик констатировал, что решение о конфискации явится беспрецедентной мерой.

Ранее сообщалось, что Евросоюз поручил ЕК подготовить список предложений об использовании замороженных российских средств для восстановительных работ на территории Украины.

В мире,Олаф Шольц,ЕС,
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