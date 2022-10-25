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9 минут назад

Сунак заявил о необходимости прекратить украинский конфликт

Lenta.ru

Украинский конфликт необходимо прекратить. Об этом в своей первой речи в качестве премьер-министра Великобритании заявил Риши Сунак, передает Sky News.

«Я понимаю, насколько труден этот момент после миллиардов фунтов стерлингов, которых нам стоила борьба с COVID-19, после всех потрясений, которые произошли в разгар ужасного [конфликта на Украине], который должен быть завершен», — указал он.

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Новоизбранный британский премьер также признал, что страна переживает глубокий экономический кризис. Вместе с тем он высоко оценил стремления предшественницы Лиз Трасс, пытавшейся улучшить экономические показатели, и восхитился ее неугомонностью, хотя подчеркнул, что она допустила ошибки.

25 октября король Карл III подтвердил вступление Сунака в должность премьера страны. Монарх также дал первое поручение — им станет формирование нового правительства.

20 октября Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку. Политик признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера.

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