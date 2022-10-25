В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
31 минуту назад

СМИ: в Мелитополе прогремел взрыв

Алиса Селезнёва

Мощный взрыв произошел сегодня утром в Мелитополе Запорожской области. Об этом со ссылкой на местные власти пишет ТАСС.

По данным пресс-службы администрации, взрыв был «одиночным».

«Информация уточняется и будет дополнена», - отмечается в сообщении.

Это не первый взрыв в Мелитополе за последнее время. Так, 25 сентября мужчина погиб при подрыве автомобиля в городе. По информации местных властей, при нем было найдено приписное свидетельство ВСУ, а на месте были разбросаны деньги.

Ответственного за безопасность Крымского моста чиновника уволили

Предположительно, погибший мог быть диверсантом, который готовил теракт и умер из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.

При этом 12 октября взрывное устройство сработало у главного входа в центральный рынок в Мелитополе, незадолго до его открытия. В результате взрыва пострадавших не было, оказалась посечена осколками одна из торговых точек.

Происшествия,Видео,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители