Мощный взрыв произошел сегодня утром в Мелитополе Запорожской области. Об этом со ссылкой на местные власти пишет ТАСС.
По данным пресс-службы администрации, взрыв был «одиночным».
«Информация уточняется и будет дополнена», - отмечается в сообщении.
Это не первый взрыв в Мелитополе за последнее время. Так, 25 сентября мужчина погиб при подрыве автомобиля в городе. По информации местных властей, при нем было найдено приписное свидетельство ВСУ, а на месте были разбросаны деньги.
Предположительно, погибший мог быть диверсантом, который готовил теракт и умер из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.
При этом 12 октября взрывное устройство сработало у главного входа в центральный рынок в Мелитополе, незадолго до его открытия. В результате взрыва пострадавших не было, оказалась посечена осколками одна из торговых точек.