Мощный взрыв произошел сегодня утром в Мелитополе Запорожской области. Об этом со ссылкой на местные власти пишет ТАСС.

По данным пресс-службы администрации, взрыв был «одиночным».

«Информация уточняется и будет дополнена», - отмечается в сообщении.

Это не первый взрыв в Мелитополе за последнее время. Так, 25 сентября мужчина погиб при подрыве автомобиля в городе. По информации местных властей, при нем было найдено приписное свидетельство ВСУ, а на месте были разбросаны деньги.

Предположительно, погибший мог быть диверсантом, который готовил теракт и умер из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.