Сунак посвятил свое первое заявление в новой должности России

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поддержку правительства компаниям, которые решили «прекратить свои финансовые отношения с Россией». Фрагмент его выступления привела в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.
По словам Скабеевой, пока это единственное заявление нового главы правительства Великобритании о России.
«С начала российского вторжения мы стали свидетелями широкомасштабных обязательств фирм и инвесторов прекратить свое участие в российских активах или, другими словами, отказаться от них. Такие компании, как BP, Shell, Aviva, MMG и Vanguard, и это лишь некоторые из них, уже объявили о своем намерении сократить или продать свои доли в России», - заявил Сунак.
Он также подчеркнул, что правительство готово оказать поддержку таким компаниям.
«Я хочу, чтобы было предельно ясно, что фирмы или инвесторы, которые решили, что им необходимо прекратить свои финансовые отношения с Россией, правительство полностью поддерживает вас», - заверил новый глава кабмина.
Ранее британский премьер-министр Лиз Трасс покинула свой пост спустя 45 дней работы. Главой Консервативной партии и новым премьером стал Риши Сунак, бывший министр финансов. Комментируя перестановки в кабмине Великобритании, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассчитывают на позитивные сдвиги в отношениях с Лондоном после прихода к власти Сунака.