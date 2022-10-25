Сунак посвятил свое первое заявление в новой должности России

«С начала российского вторжения мы стали свидетелями широкомасштабных обязательств фирм и инвесторов прекратить свое участие в российских активах или, другими словами, отказаться от них. Такие компании, как BP, Shell, Aviva, MMG и Vanguard, и это лишь некоторые из них, уже объявили о своем намерении сократить или продать свои доли в России», - заявил Сунак.