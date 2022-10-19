Украинцам дали совет, как пережить зиму

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко посоветовал жителям Украины подумать о "тепловой миграции" и в случае необходимости переезжать к тем знакомым или родственникам, с кем вместе можно переждать предстоящую зиму.

"Мой совет украинцам - полагайтесь только на себя. <...> Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите "план Б", продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего. Хорошо, когда есть родственники в селе, там люди готовы к холодам, они привыкли к формированию запасов и думают об этом еще с лета", - сказал он в интервью украинскому изданию "Вести".

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По словам Кучеренко, властям Украины не удалось выполнить планы по созданию запасов газа и угля на предстоящий отопительный сезон. В частности, утверждает депутат, из запланированных 19 млрд кубометров газа компания "Нафтогаз" накопила в хранилищах 14,2 млрд кубометров, а из необходимых 2,6 млрд тонн угля сейчас заготовлено 1,9 млрд тонн.

"Апокалипсиса не будет, но украинцам лучше заранее готовить себя к худшему сценарию", - подытожил Кучеренко.

Летом власти Украины заявляли о том, что стране предстоит самый сложный в истории отопительный сезон. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прогнозировал, что зимой температура в квартирах будет установлена на уровне 17-18 градусов, что на 4 градуса ниже нормы, и советовал людям запастись одеялами и теплой одеждой. В стране отмечался ажиотажный спрос на дрова. Во вторник агентство РБК-Украина сообщило, что на Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения "ДроваЕ". Помимо этого, для обеспечения топливными дровами наиболее уязвимых категорий граждан в ряде регионов правительство распределило среди областных военных администраций 563 млн гривен (около $15 млн).

Будущая зима станет непростой для Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает УНИАН. По его словам, руководство страны продолжает подготовку к зимнему сезону, накапливая запасы газа и угля.

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"Провел очень предметное совещание по нашей подготовке к зимнему сезону. Мы полностью осознаем все риски Мы говорим честно: зима будет сложной. Но чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все прочее, что необходимо", - пояснил Зеленский.

Как отметил президент Украины, важно, чтобы европейские партнеры государства также подошли подготовленными зиме на фоне продолжения российской военной спецоперации на территории республики. Зеленский также подчеркнул, что продолжение давления на Россию якобы сделает зимний период более безопасным для Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«В эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20 процентов. А в целом по стране — в среднем на 10 процентов. Киев и область — только на 7 процентов. Пожалуйста, сделайте больше, если можете. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества», — призвал он.

Украинский лидер также предупредил об ограничении поставок электричества в ряде городов. По его словам, это необходимая мера для стабильной работы энергосистемы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что с 10 октября в стране разрушено 30% электростанций.

"С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране. Возможности для переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным не осталось", - написал он в Twitter.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины.

Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать теракты на территории России, ответы будут жесткими.

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что минимально допустимая температура в квартирах граждан во время отопительного сезона снизится до 16 градусов. Об этом он заявил на заседании правительства, указав, что это «необходимость» и «наш вклад в победу», зависящую от каждого украинца.

«После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это будет означать снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов», — сказал Шмыгаль

Ранее, 12 октября, он заявил, что Украина на 90% готова к отопительному сезону, но посоветовал, чтобы в каждой семье имелись теплая одежда, свечи, фонарики и батарейки. Премьер-министр Украины отметил, что это зима будет для украинцев сложной, и призвал тщательно к ней готовиться.

Гражданам Украины следует воздержаться от использования электроприборов вечером 10 октября, призвал заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«С 17.00 до 22.00 максимальная нагрузка на энергосистему. Прошу в это время выключить свет и не пользоваться электроприборами», — сказал замруководителя офиса президента Украины.

По его словам, большая часть ракет попала в энергосистемы разных городов государства. Он уточнил, что в зоне риска находятся энергообъекты в разных частях страны.

«Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения», — передает его слова Telegram-канал издания «Страна.ua».

Утром 10 октября по нескольким регионам Украины прокатилась череда взрывов. В частности, известно, что атаке подвергся Кривой Рог, родной город лидера государства.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко допустил, что в стране могут произойти веерные отключения электроэнергии. Его слова приводит РИА Новости.

«В ближайшем будущем у нас будут сложные времена, поэтому нужно всем приготовиться к экономии электроэнергии, также возможны веерные отключения, если удары продолжатся», — заявил он.

Кроме того, Тимошенко призвал население подготовиться к тяжелой зиме.

В кабмине Украины сообщили о начале работы государственного интернет-магазина дров для населения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт правительства.

«В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой домой», — пояснили в правительстве.

В ведомстве добавили, что Лесхозы уже начали принимать онлайн-заказы.

Согласно описанию проекта, необходимо указать лишь адрес доставки топлива, а система выберет ближайший лесхоз и направит туда заявку. Для предотвращения оптовых закупок в системе необходима авторизация, также предусмотрен лимит в 15 кубометров дров за сезон на пользователя.

Уточняется, что к настоящему моменту уже реализованы почти 2,5 млн кубометров дров, и планируется реализовать еще 1,1 млн до конца года.

Также на сайте есть инфографика с объяснениями энергетической ценности.

На сайте магазина покупателя встречает инфографика об энергетической ценности различных пород древесины и советы по определению объема древесного топлива.

Глава Европейского совета Шарль Мишель планирует обсудить с лидерами государств Евросоюза помощь Украине в подготовке к зиме на саммите в Брюсселе, передает РИА Новости.

Отмечается, что речь будет идти о срочных потребностях Украины в рамках подготовки к зимнему сезону, а также о долгосрочной поддержке.

Саммит пройдет 20-21 октября.

Специалист по электроэнергетике назвал условие, при котором подконтрольные Киеву территории смогут пройти осенне-зимний период. Его слова приводит рассказал РИА Новости РИА Новости.

Собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным, имеет опыт работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины. Он считает, что страна переживет холода не только при работоспособности оставшихся АЭС и ГЭС, которые не требуют подвоза топлива, но и при сильном сжатии промышленности государства.